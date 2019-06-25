В ОАК рассказали о работе над семейством военно-транспортных самолетов

КУБИНКА, 25 июн - РИА Новости. Научно-исследовательская работа (НИР) по семейству перспективных военно-транспортных самолетов завершится в этом год, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
"В рамках НИР министерства обороны, которая в этом году будет проводиться и завершена, мы и ответим на эти вопросы (о характеристиках новых самолетов – ред.)", - сказал он в эфире телеканала "Звезда" в ходе форума "Армия-2019".
Слюсарь добавил, что, скорее всего, речь будет идти о семействе самолетов различной грузоподъемности.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019".