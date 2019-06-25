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РИА Новости

В ОАК рассказали о работе над семейством военно-транспортных самолетов

Вчера, 15:09
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Открытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
КУБИНКА, 25 июн - РИА Новости. Научно-исследовательская работа (НИР) по семейству перспективных военно-транспортных самолетов завершится в этом год, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
"В рамках НИР министерства обороны, которая в этом году будет проводиться и завершена, мы и ответим на эти вопросы (о характеристиках новых самолетов – ред.)", - сказал он в эфире телеканала "Звезда" в ходе форума "Армия-2019".
Слюсарь добавил, что, скорее всего, речь будет идти о семействе самолетов различной грузоподъемности.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019".
Международный военно-технический форум Армия-2019
Вчера, 15:02
В ОАК рассказали о работе над созданием истребителя шестого поколения
1502001
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Форум "Армия-2019"Объединенная авиастроительная корпорацияРоссияЭкономика
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В ОАК рассказали о работе над созданием истребителя шестого поколения
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