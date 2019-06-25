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РИА Новости
Новое оружие России

В ОАК рассказали о работе над созданием истребителя шестого поколения

Вчера, 15:02
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМеждународный военно-технический форум "Армия-2019"
Международный военно-технический форум Армия-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
КУБИНКА (Московская обл.), 25 июн - РИА Новости. Российская наука и промышленность работают над созданием задела по истребителям шестого поколения, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
"И мы, и наука работаем над созданием необходимого задела для перехода к шестому поколению", - сказал он в эфире телеканала "Звезда" в ходе форума "Армия-2019".
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Слюсарь добавил, что наработки касаются силовых установок и материалов. По его словам, набор требований к истребителям шестого поколения еще не сформулирован.
Российский истребитель пятого поколения Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) впервые поднялся в воздух в 2010 году, начальная серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС РФ в 2019 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
Форум "Армия-2019" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума.
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Новое оружие РоссииФорум "Армия-2019"Объединенная авиастроительная корпорацияЮрий СлюсарьРоссияБезопасностьЭкономика
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