В ОАК рассказали о работе над созданием истребителя шестого поколения

КУБИНКА (Московская обл.), 25 июн - РИА Новости. Российская наука и промышленность работают над созданием задела по истребителям шестого поколения, сообщил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"И мы, и наука работаем над созданием необходимого задела для перехода к шестому поколению", - сказал он в эфире телеканала "Звезда" в ходе форума "Армия-2019".

Слюсарь добавил, что наработки касаются силовых установок и материалов. По его словам, набор требований к истребителям шестого поколения еще не сформулирован.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) впервые поднялся в воздух в 2010 году, начальная серийная партия из 12 машин должна быть поставлена ВКС РФ в 2019 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.