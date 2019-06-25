Саакашвили заявил, что у него есть документы "черной кассы" мэра Одессы

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у него есть документы "черной кассы", подтверждающие, что мэр Одессы Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник занимались подкупом.
"Нашли "черную кассу".... В этой кассе подтверждения, что Труханов и Глантерник платили черную зарплату и бухгалтерию, и подкупали представителей депутатов Верховной рады Украины, депутатов Горсовета, как от власти, так и от оппозиции", - заявил Саакашвили в коридоре Малиновского суда Одессы, где проходит слушание по обвинению Труханова в хищении средств из городского бюджета. Трансляцию вел телеканала NewsOne.
По информации интернет-издания "Таймер", Саакашвили заявил в суде, что является важным свидетелем по делу Труханова и потребовал, чтобы его выслушали. Однако суд в зал заседаний его не пустил, и он давал комментарии журналистам в коридоре.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрел у частной структуры за 185 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов) здание, которое ранее входило в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян". По данным следствия, эта частная структура в начале 2016 года приобрела комплекс на аукционе за 11,5 миллиона гривен (430 тысяч долларов). Полученные от мэрии 185 миллионов гривен фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой сейчас находится в зоне военной операции в Донбассе.
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Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал в Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.