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РИА Новости

На месте взрывов на юге Казахстана нашли почти 130 снарядов и их фрагментов

Вчера, 14:49
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© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 25 июн – РИА Новости.  Саперы обнаружили 24 неразорвавшихся снаряда и более 100 опасных фрагментов снарядов в казахстанском городе Арысь, где загорелись и взорвались вклады с боеприпасами,  сообщил председатель комитета по ЧС МВД республики Владимир Беккер.
Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Два человека погибли, 165 обратились за медпомощью, 89 человек были госпитализированы, из них 15 в реанимации. Жителей города эвакуировали.
"По состоянию на 15.00 (12.00 мск – ред.) саперами министерства обороны обнаружены 24 снаряда и 104 опасных фрагмента снаряда, которые будут своевременно либо на месте подорваны, либо вывезены в безопасную зону и обезврежены", - сказал Беккер в эфире телеканала "Хабар 24".
Он подчеркнул, что жителям будет разрешено вернуться в город только после завершения осмотра всей территории населенного пункта.
"Задача сегодня стоит первоочередная – это обследование железнодорожного полотна, чтобы возобновить железнодорожное сообщение, и обследование территории города. Пока саперы не отработают, мы не можем людей запустить на территорию города, потому что это опасно", -  добавил глава Беккер.
Момент взрыва в воинской части в Казахстане попал на видео
24 июня, 12:51
Момент взрыва в воинской части в Казахстане попал на видео
110001
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