На месте взрывов на юге Казахстана нашли почти 130 снарядов и их фрагментов

Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане. Архивное фото

Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

© Стоп-кадр видео очевидца Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

АЛМА-АТА, 25 июн – РИА Новости. Саперы обнаружили 24 неразорвавшихся снаряда и более 100 опасных фрагментов снарядов в казахстанском городе Арысь, где загорелись и взорвались вклады с боеприпасами, сообщил председатель комитета по ЧС МВД республики Владимир Беккер.

Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Два человека погибли, 165 обратились за медпомощью, 89 человек были госпитализированы, из них 15 в реанимации. Жителей города эвакуировали.

"По состоянию на 15.00 (12.00 мск – ред.) саперами министерства обороны обнаружены 24 снаряда и 104 опасных фрагмента снаряда, которые будут своевременно либо на месте подорваны, либо вывезены в безопасную зону и обезврежены", - сказал Беккер в эфире телеканала " Хабар 24 ".

Он подчеркнул, что жителям будет разрешено вернуться в город только после завершения осмотра всей территории населенного пункта.