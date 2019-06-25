Госдума приняла во II чтении законопроект о борьбе с "билетной мафией"

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о борьбе с "билетной мафией", новая редакция которого предполагает введение понятия невозвратных билетов, а также обязанность театров вернуть деньги за билеты заболевшим зрителям.

Проект закона был внесен в Госдуму правительством осенью 2018 года после скандальной ситуации вокруг продажи билетов в МХТ имени Чехова в начале мая 2018 года. Правительство предлагает запретить продажу билетов по цене выше стоимости, указанной на билете, а также предусмотреть норму, в соответствии с которой реализацией билетов наряду с организацией культуры могут заниматься только уполномоченные такой организацией лица на основании соответствующего договора. При этом уполномоченные лица могут взимать плату за оказание покупателю сопутствующих услуг, но их стоимость не должна составлять 10% от стоимости билета.

В январе Госдума приняла законопроект в первом чтении. Ко второму чтению в законопроекте появилось понятие невозвратных билетов на культурные мероприятия и были прописаны дифференцированные условия возврата театральных билетов. Также введена норма о том, что зрители, которые пропустили спектакль или выставку в музее из-за собственной болезни или смерти близкого родственника, смогут вернуть полную стоимость билета при подтверждении этих причин документально.

Уточнено также положение законопроекта, касающееся возврата полной стоимости билета на зрелищное мероприятие в случае его отмены, замены или переноса. Теперь уполномоченное лицо обязано будет вернуть полную стоимость билета в случае, если такая обязанность предусмотрена в договоре с организацией исполнительских искусств или музеем. При этом организациям будет предоставлено право при возврате билета предложить зрителю посетить мероприятие в другое время или другое зрелищное мероприятие.

Кроме того, законопроект дополнен нормой о том, что реализация билетов, абонементов и экскурсионных путевок по цене, превышающей указанную в них цену, не допускается. Также поправками решается проблема продажи "лишнего билета" - положением законопроекта допускается однократная продажа гражданином приобретенного им для использования в личных целях билета, абонемента или экскурсионной путевки, по цене, не превышающей указанной в них цены.