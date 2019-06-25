В ОП Москвы обсудили вопрос льготной стерилизации домашних животных

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Часть средств, которые выделяются на регулирование численности безнадзорных животных в Москве, нужно оставлять на организацию бесплатной стерилизации животных для малообеспеченных граждан, сообщила член рабочей группы Общественной палаты Москвы по общественному контролю за содержанием безнадзорных животных Елена Иванова во время круглого стола.

"Мое предложение - рассмотреть вопрос о том, чтобы часть средств, которых достаточно для содержания приютов, они направлялись не напрямую в приюты, а предусмотреть в них статью предварительной организации стерилизации животных не только безнадзорных, но и владельческих для малообеспеченных слоев населения", - сказала Иванова.

По ее словам, этот вопрос нужно выносить в правительство Москвы. Она также добавила, что такая практика льготной стерилизации животных уже есть в Санкт-Петербурге.

"Там человек с пропиской, с паспортом может принести свое животное, и его стерилизуют бесплатно. Город осилил, не страдает, никто не жалуется. У нас очень хороший бюджет для регулирования численности животных, но направлять его только в приюты я считаю неразумным, мы боремся с последствиями, не борясь с причиной возникновения безнадзорности", - добавила Иванова.

По ее словам, основная причина появления большего числа безнадзорных животных в городе это неразумное отношение горожан к своим животным, они их не стерилизуют и выкидывают на улицу. Кроме того, даже те москвичи, которые хотели бы стерилизовать своих животных, не могут себе этого позволить, так как это слишком дорого. Сейчас, по мнению Ивановой, груз ответственности лежит, в основном, на зоозащитных организациях и на сознательных москвичах, которые своими силами организуют стерилизацию своих животных.

Председатель региональной общественной организации помощи малообеспеченным гражданам и бездомным животным "Экология человека" Татьяна Королева также высказалась за то, что необходимо выделить средства на бесплатную стерилизацию животных. По ее словам, в Москве работал пункт бесплатной стерилизации животных, который был организован силами ее организации, но средств, чтобы бесплатно стерилизовать животных, хватило только на полгода.