Банки передали кредиты ОПК в Промсвязьбанк на сумму более 100 млрд рублей

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 25 июн - РИА Новости. Российские банки передали кредиты оборонно-промышленного комплекса в Промсвязьбанк на сумму более 100 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава кредитной организации Петр Фрадков.

"Все государственные системно образующие банки нам передавали соответствующие кредиты. Больше чем на 100 миллиардов рублей таких кредитов было передано", - сказал он в кулуарах международного военно-технического форума "Армия-2019".

Он также отметил, что первый базовый этап передачи кредитов ОПК в ПСБ завершился. "Что касается второго этапа, он существует, мы его тоже реализуем, пока цифры не хотел бы называть", - пояснил Фрадков.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Единственным акционером банка является Росимущество. По оценке Минфина РФ, Промсвязьбанку могут перейти кредиты оборонных предприятий от других банков на общую сумму до 1 триллиона рублей вместе с соответствующим капиталом.