Автомобиль протаранил ворота посольства США в Сеуле

ТОКИО, 25 июн - РИА Новости. В преддверии визита в Южную Корею президента США Дональда Трампа ворота американского посольства в Сеуле протаранил легковой автомобиль, сообщают местные СМИ.
По их данным, никто не пострадал, водитель - мужчина в возрасте около 40 лет - задержан.
Как сообщает телеканал YTN, в салоне автомобиля найдена коробка с несколькими десятками газовых баллончиков.
Автомобиль, по предварительным данным, был взят в аренду. Полиция выясняет мотивы водителя, врезавшегося в ворота посольства.
26 июля 2018, 12:23Опубликованы фото и видео с места взрыва у посольства США в Пекине
Как официально было объявлено накануне, 29-30 июня президент Трамп посетит с официальным визитом Южную Корею. Несколько общественно-политических организаций страны заявили, что протестуют против визита Трампа.
Прошлым летом еще один житель Южной Кореи пытался протаранить на своем автомобиле ворота американского посольства в Сеуле, но напоролся на заграждения. Как сообщалось ранее, он заявил, что добивался иммиграции в США.