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РИА Новости

Автомобиль протаранил ворота посольства США в Сеуле

Вчера, 14:30
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© AFP 2019 / Jung Yeon-JeПолиция у ворот посольства США в Сеуле, Южня Корея
Полиция у ворот посольства США в Сеуле, Южня Корея
© AFP 2019 / Jung Yeon-Je
Полиция у ворот посольства США в Сеуле, Южня Корея. Архивное фото
ТОКИО, 25 июн - РИА Новости. В преддверии визита в Южную Корею президента США Дональда Трампа ворота американского посольства в Сеуле протаранил легковой автомобиль, сообщают местные СМИ.
По их данным, никто не пострадал, водитель - мужчина в возрасте около 40 лет - задержан.
Как сообщает телеканал YTN, в салоне автомобиля найдена коробка с несколькими десятками газовых баллончиков.
Автомобиль, по предварительным данным, был взят в аренду. Полиция выясняет мотивы водителя, врезавшегося в ворота посольства.
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Как официально было объявлено накануне, 29-30 июня президент Трамп посетит с официальным визитом Южную Корею. Несколько общественно-политических организаций страны заявили, что протестуют против визита Трампа.
Прошлым летом еще один житель Южной Кореи пытался протаранить на своем автомобиле ворота американского посольства в Сеуле, но напоролся на заграждения. Как сообщалось ранее, он заявил, что добивался иммиграции в США.
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Дональд ТрампЮжная КореяСеулСШАВ мире
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