В Петербурге на полицейского напала бойцовская собака

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Собака бойцовской породы напала на полицейского, который приехал по вызову в квартиру одного из домов Невского района Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
По данным пресс-службы, полицейский прибыл по звонку от местной жительницы, которая сообщила, что в соседней квартире дома 93 по улице Седова слышны шум и драка.
"Дверь "проблемной" квартиры открыл 59-летний хозяин в состоянии алкогольного опьянения. В этот момент из квартиры выбежали две бойцовские собаки. Одна из них вцепилась зубами в руку участкового полиции... В соответствии с федеральным законом "О полиции" сотрудник дважды выстрелил из пистолета в напавшую на него собаку", - говорится в сообщении.
Обезвредив пса двумя выстрелами, полицейский со своим напарником прошли в квартиру, где находился пьяный 34-летний сын хозяина жилья. Сотрудники полиции доставили мужчин в отдел.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении хозяина напавшей на полицейского собаки.