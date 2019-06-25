В Петербурге на полицейского напала бойцовская собака

"Дверь "проблемной" квартиры открыл 59-летний хозяин в состоянии алкогольного опьянения. В этот момент из квартиры выбежали две бойцовские собаки. Одна из них вцепилась зубами в руку участкового полиции... В соответствии с федеральным законом "О полиции" сотрудник дважды выстрелил из пистолета в напавшую на него собаку", - говорится в сообщении.