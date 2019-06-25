Васильева: каждый министр мог бы обустроить школу, которую он окончил

"Знаете, что я могу сказать в шутку: если бы каждый министр российского правительства привел бы в порядок свою школу, а потом транслировал бы такую историю на всю Россию, я думаю, что дело бы пошло веселей. Здесь ничего не стоит, чтобы сделать это в каждой школе, хотя вариантов будет много. Единственное, что я коллег попрошу дать просто рекомендации, как это делать. Потому что, к сожалению, мы должны исходить из того, что инструкции для каждого шага должны быть", - сказала Васильева журналистам.