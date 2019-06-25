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РИА Новости

Васильева: каждый министр мог бы обустроить школу, которую он окончил

Вчера, 14:03
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© РИА Новости / ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
Министр просвещения РФ Ольга Васильева на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал"
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева считает, что каждый министр мог бы обустроить школу, которую он окончил, и подать так пример для других.
Ранее во вторник прошла презентация пилотного проекта "Комфортная школа", реализованного на базе школы №1474 Москвы. Проект предполагает внедрение принципов бережливого производства в систему управления процессом обучения. По итогам мероприятий Федерального центра компетенций в пилотной школе, полезное время ученика увеличилось на 36%, учителя – на 30%. Уровень удовлетворенности учеников от внедренных изменений превысил 99%. Внедренные улучшения при этом не коснулись самого образовательного процесса.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин окончил московскую школу №1474.
"Знаете, что я могу сказать в шутку: если бы каждый министр российского правительства привел бы в порядок свою школу, а потом транслировал бы такую историю на всю Россию, я думаю, что дело бы пошло веселей. Здесь ничего не стоит, чтобы сделать это в каждой школе, хотя вариантов будет много. Единственное, что я коллег попрошу дать просто рекомендации, как это делать. Потому что, к сожалению, мы должны исходить из того, что инструкции для каждого шага должны быть", - сказала Васильева журналистам.
Глава Минпросвещения положительно оценила пилотный проект "Комфортная школа" после презентации. "Мне в целом понравилось, я вам честно могу сказать", - сказала она.
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