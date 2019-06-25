Незаконные вырубки леса в Приангарье сократились вдвое

ИРКУТСК, 25 июн – РИА Новости. Незаконные вырубки леса в Иркутской области сократились в прошлом году на 48,4% по сравнению с 2017 годом, что стало возможно благодаря реализации пилотного проекта по маркировке заготавливаемой древесины, сообщает пресс-служба правительства региона.

Итоги первого этапа пилотного проекта по маркировке всей заготавливаемой древесины и его перспективы обсудили на совещании, которое провел губернатор Приангарья Сергей Левченко. В нем приняли участие представители министерства лесного комплекса региона, управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Иркутской области, Иркутской таможни, регионального штаба ОНФ, комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Приангарья.

На заседании отмечалось, что за время работы проекта с 25 августа 2017 года в регионе выдано 1,298 миллиона идентификационных электронных карт. Для их использования введена информационная система отслеживания происхождения заготавливаемой древесины "Лесрегистр". Она позволила осуществлять контроль за всей заготавливаемой древесиной, отслеживать коэффициент ее переработки, выявлять пункты, отгружающие лес по железной дороге, без постановки на учет. В этой системе содержатся сведения о действующих и вновь открываемых в регионе пунктах приема, переработки и отгрузки древесины. Сейчас их на учете 1872.

"Реализация пилотного проекта привела к значительному снижению объема незаконных рубок. Если в 2017 году черными лесорубами было вырублено 1 миллион 104 тысячи квадратных метров леса, то в прошлом году 569 тысяч квадратных метров, то есть на 48,4% меньше", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в других сибирских регионах в 2018 году наблюдался рост объема незаконных рубок – в Новосибирской области на 29%, Красноярском крае на 15%, в Хакасии на 8%.