В НАТО не получили ответа от России о дате СРН, заявила постпред США

БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. НАТО предлагает РФ провести заседание Совета Россия-НАТО 5 июля, но пока не получила твердого ответа, заявила во вторник постпред США при альянсе Кей Бейли Хатчинсон.

"Россия твердо не ответила пока, хотят ли они. Но мы надеемся провести такое заседание 5 июля. Такой вариант мы предложили, и мы надеемся это реализовать, потому что важно говорить", - сказала она журналистам.