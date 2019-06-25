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РИА Новости

В НАТО не получили ответа от России о дате СРН, заявила постпред США

Вчера, 13:45
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема НАТО. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. НАТО предлагает РФ провести заседание Совета Россия-НАТО 5 июля, но пока не получила твердого ответа, заявила во вторник постпред США при альянсе Кей Бейли Хатчинсон.
"Россия твердо не ответила пока, хотят ли они. Но мы надеемся провести такое заседание 5 июля. Такой вариант мы предложили, и мы надеемся это реализовать, потому что важно говорить", - сказала она журналистам.
"Мы обеспокоены ситуацией на Украине, призываем вернуть захваченных украинских моряков... Но мы обсудим также ДСРМД на этой встрече", - добавила она, говоря о возможной повестке.
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