Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T19:44Z
https://ria.ru/20190625/1555892025.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155158/25/1551582520_0:180:3068:1905_1036x0_80_0_0_34e24c62b9909006a96186095afc67dd.jpg
РИА Новости
Туризм

Составлен рейтинг лучших регионов для яхтенного туризма

Вчера, 19:44
232
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкОтдыхающие на яхте в акватории морского порта в Сочи
Отдыхающие на яхте в акватории морского порта в Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург, Сочи и Крым - самые популярные у российских туристов направления для путешествий на яхтах, сообщает ТурСтат.
Аналитическое агентство представило рейтинг лучших городов и стран для морских путешествий и катания на яхтах. Он составлен по результатам интернет-опроса более тысячи пользователей.
За Санкт-Петербург респонденты отдали 27% голосов, за Сочи - 17%, за Крым и Севастополь - 10%. Кипр и Францию выбрали также по 10% отдыхающих.
В десятку популярных для яхтенного туризма направлений вошли также Хорватия, Турция и Московская область (их назвали по 7% опрошенных), а также Италия и Греция (3%).
Города мира. Ираклион
9 июня, 16:38
Назван самый популярный у россиян месяц для путешествий на яхтах
200002
ТуризмКипрТуризмтуристыНовости - ТуризмФранцияМосковская областьСочиТурцияКрымХорватияСевастопольСанкт-Петербург
Рекомендуем
Эвакуация пострадавшей на многоцелевом вертолете Eurocopter EC145 в рамках учений в Москве
В Сербии начались международные учения спасателей
РИА
Новости
США ждут полноправного членства Македонии в НАТО к саммиту в декабре
Первая серия проекта RT и Красовского Эпидемия
Вышла первая часть документального проекта RT и Красовского "Эпидемия"
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Орешкин рассказал о будущем мировом кризисе
Лента
новостей
Украина запретила ввоз еще двух книг из России
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Украина не добилась раздора в ПАСЕ, отметила Захарова
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Легойда оценил слова митрополита о погибших в годы войны красноармейцах
Эксперты рассказали, как дешевый лари помогает торговле Грузии с Россией
Грузинский лари
Грузинский эксперт связал падение лари с ожиданиями населения
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Гутерреш призвал учитывать позиции сторон палестино-израильского конфликта
Вадим Рабинович
Депутат Рады заявил о завершении "похода Украины в Европу"
Тереза Мэй
Посольство в Лондоне прокомментировало антироссийские заявления Мэй
Российские рубли
Эксперт: иностранцы не дают рублю ослабнуть, скупая российскую валюту
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Эксперт прокомментировал заявления украинских делегатов в ПАСЕ
Сотрудники полиции и участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Митингующие в Тбилиси перекрыли центральный проспект Руставели
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48Глава СПЧ: необходимо укрепить подразделение СК, которое расследует пытки
03:40Эксперт: иностранцы не дают рублю ослабнуть, скупая российскую валюту
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
Лента новостейМолния