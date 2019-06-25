Составлен рейтинг лучших регионов для яхтенного туризма

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург, Сочи и Крым - самые популярные у российских туристов направления для путешествий на яхтах, сообщает ТурСтат.
Аналитическое агентство представило рейтинг лучших городов и стран для морских путешествий и катания на яхтах. Он составлен по результатам интернет-опроса более тысячи пользователей.
За Санкт-Петербург респонденты отдали 27% голосов, за Сочи - 17%, за Крым и Севастополь - 10%. Кипр и Францию выбрали также по 10% отдыхающих.
В десятку популярных для яхтенного туризма направлений вошли также Хорватия, Турция и Московская область (их назвали по 7% опрошенных), а также Италия и Греция (3%).