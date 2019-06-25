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РИА Новости

Власти Петербурга ожидают рост турпотока на 10% в этом году

Вчера, 13:42
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБанковский мост в Санкт-Петербурге
Банковский мост в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают на рост туристического потока в этом году на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщил на заседании городского правительства врио губернатора города Александр Беглов.
"Для нас туризм очень важен. В этом году, насколько я знаю, мы ожидаем на 10% туристов больше. Но самое важное для туриста – это гостеприимство, это номерной фонд, это транспортная инфраструктура, это навигация", - сказал он.
Он также напомнил, что в Петербурге планируется введение туристического сбора с иностранных туристов в размере 100 рублей в день.
"Распоряжения такие даны, документы находятся в правительстве… Мы планируем получать в бюджет около двух миллиардов рублей в год и на развитие туризма, и на реставрацию исторических домов со сложными фасадами", - сказал Беглов.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург в 2018 году посетили 8,2 миллиона туристов, что на 9,3% превышает аналогичные показатели предыдущего года. В том числе в прошлом году город посетили 3,9 миллиона иностранных туристов и 4,3 миллиона российских.
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