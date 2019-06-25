Власти Петербурга ожидают рост турпотока на 10% в этом году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают на рост туристического потока в этом году на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщил на заседании городского правительства врио губернатора города Александр Беглов.

"Для нас туризм очень важен. В этом году, насколько я знаю, мы ожидаем на 10% туристов больше. Но самое важное для туриста – это гостеприимство, это номерной фонд, это транспортная инфраструктура, это навигация", - сказал он.

Он также напомнил, что в Петербурге планируется введение туристического сбора с иностранных туристов в размере 100 рублей в день.

"Распоряжения такие даны, документы находятся в правительстве… Мы планируем получать в бюджет около двух миллиардов рублей в год и на развитие туризма, и на реставрацию исторических домов со сложными фасадами", - сказал Беглов.