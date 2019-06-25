Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T13:38Z
https://ria.ru/20190625/1555891715.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155013/90/1550139052_0:35:2856:1641_1036x0_80_0_0_c49a55d8ed0125c03a03466d680ea422.jpg
РИА Новости

Жириновский предложил рекомендовать Слуцкого на пост председателя ПАСЕ

Вчера, 13:38
465
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выдвинуть главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР) на пост председателя ПАСЕ.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что российская делегация выдвинула Слуцкого на должность заместителя председателя ПАСЕ и завтра, возможно, по кандидатуре Слуцкого состоится голосование.
"Я бы предложил более кардинально поставить вопрос. А почему бы нам не рекомендовать Леонида Эдуардовича Слуцкого на пост председателя ПАСЕ?" - сказал Жириновский на пленарном заседании во вторник.
"Мы не можем не только этого допустить, даже помыслить не можем, Владимир Вольфович, потому что нам крайне важно, чтобы в Государственной Думе председателем комитета по международным делам был человек с такими качествами, как Слуцкий. Незаменимых, понятно, нет, но думать надо вначале о работе Государственной Думы, а потом уже о Парламентской Ассамблее... У вас нет пока еще подготовленного человека для того, чтобы от фракции заменить Слуцкого на посту председателя комитета по международным делам", - ответил Володин.
Телеведущая Ольга Скабеева
Вчера, 10:31
Слуцкий отреагировал на оскорбление Скабеевой украинским депутатом в ПАСЕ
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ. Во вторник в начале заседания депутаты из Грузии и Украины заявили о намерении оспорить полномочия новой делегации по существенным и по процедурным основаниям. Предложение поддержало необходимое число парламентариев (30 депутатов из пяти различных делегаций). -0-
1200023
Обсудить 2
Возвращение России в ПАСЕЛеонид СлуцкийВладимир ЖириновскийПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
Рекомендуем
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 18 апреля 2019
Володин рассказал о "дышащих злобой" странах в составе ПАСЕ
РИА
Новости
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Армянский депутат заявил об ошибке при подсчете голосов в ПАСЕ
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В МИД рассказали о ситуации в ПАСЕ
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украинская делегация просит рассмотреть вопрос об отказе от участия в ПАСЕ
Лента
новостей
Телеведущая Ольга Скабеева
Слуцкий отреагировал на оскорбление Скабеевой украинским депутатом в ПАСЕ
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
Глава МИД Германии приветствовал участие делегации России в ПАСЕ
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Постпред США в НАТО рассказала о планируемом ответе на прекращение ДРСМД
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Крым - неотъемлемая часть России, напомнил Песков
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Партия Порошенко опустилась на четвертое место рейтинга за месяц до выборов
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Песков прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
Телеведущая Ольга Скабеева в студии программы 60 минут
В СПЧ назвали депутата, оскорбившего Скабееву, негодяем
Эмблема НАТО
В НАТО не получили ответа от России о дате СРН, заявила постпред США
Юлия Тимошенко
Тимошенко назвала возвращение России в ПАСЕ концом "нормандского формата"
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал ситуацию со взносами в Совет Европы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали два года условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
01:12США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
01:05Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
01:02В Ростовской области локализовали возгорание в ангарах
00:59ПАСЕ обсудит полномочия российской делегации
00:57МИД Грузии сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ
00:50В мексиканском городе два человека погибли из-за обрушившейся бури
00:36В поле в Ростовской области загорелись два ангара
Лента новостейМолния