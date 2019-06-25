Жириновский предложил рекомендовать Слуцкого на пост председателя ПАСЕ

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выдвинуть главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР) на пост председателя ПАСЕ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что российская делегация выдвинула Слуцкого на должность заместителя председателя ПАСЕ и завтра, возможно, по кандидатуре Слуцкого состоится голосование.

"Я бы предложил более кардинально поставить вопрос. А почему бы нам не рекомендовать Леонида Эдуардовича Слуцкого на пост председателя ПАСЕ?" - сказал Жириновский на пленарном заседании во вторник.

"Мы не можем не только этого допустить, даже помыслить не можем, Владимир Вольфович, потому что нам крайне важно, чтобы в Государственной Думе председателем комитета по международным делам был человек с такими качествами, как Слуцкий. Незаменимых, понятно, нет, но думать надо вначале о работе Государственной Думы, а потом уже о Парламентской Ассамблее... У вас нет пока еще подготовленного человека для того, чтобы от фракции заменить Слуцкого на посту председателя комитета по международным делам", - ответил Володин.