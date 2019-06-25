Мэром Липецка стала Евгения Уваркина

Должность главы администрации Липецка стала вакантной после того, как 29 марта депутаты горсовета большинством голосов приняли отставку Сергея Иванова. Документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность мэра подали девять человек. Двое из них не прошли отбор, еще один отказался участвовать. Из оставшихся соискателей, которые представили свою концепцию социально-экономического развития Липецка на ближайшие пять лет, конкурсная комиссия остановилась на исполняющей обязанности мэра Евгении Уваркиной и замглавы Добровского района Липецкой области Татьяне Трубачевой. Кто из них будет избран главой города, депутаты решали тайным голосованием во вторник, 25 июня.