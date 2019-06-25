Мэром Липецка стала Евгения Уваркина

ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Депутаты горсовета избрали мэром Липецка врио главы администрации города Евгению Уваркину, сообщил на заседании по результатам состоявшегося голосования председатель заксобрания Игорь Тиньков.
Должность главы администрации Липецка стала вакантной после того, как 29 марта депутаты горсовета большинством голосов приняли отставку Сергея Иванова. Документы на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность мэра подали девять человек. Двое из них не прошли отбор, еще один отказался участвовать. Из оставшихся соискателей, которые представили свою концепцию социально-экономического развития Липецка на ближайшие пять лет, конкурсная комиссия остановилась на исполняющей обязанности мэра Евгении Уваркиной и замглавы Добровского района Липецкой области Татьяне Трубачевой. Кто из них будет избран главой города, депутаты решали тайным голосованием во вторник, 25 июня.
"По результатам тайного голосования избрана Уваркина Евгения Юрьевна", - сказал Тиньков.
Новый мэр Липецка вступила в должность сразу после избрания, принеся присягу.
Уваркина была назначена первым заместителем главы Липецка, исполняющим обязанности мэра с 1 апреля этого года. До этого она была учредителем и председателем правления группы компаний "Трио", руководителем наблюдательного совета СПССК "Объединенные производители молока", председателем совета директоров ассоциации сельхозпроизводителей региона и комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной палаты РФ.