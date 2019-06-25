В Подмосковье госпитализировали 12 граждан Таджикистана после отравления

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Около 50 граждан Таджикистана обратились за медицинской помощью после отравления в Подмосковье, госпитализация понадобилась 12 из них, все выписаны, сообщил РИА Новости представитель министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России Ибрагим Ахмедов.

По его словам, вспышка отравления произошла в ночь с пятницы на субботу на прошлой неделе. Сообщалось, что случилось это на одном из предприятий в подмосковном Одинцово.

"В тот же день поступило сообщение, в тот же день выехали на место, где были госпитализированы наши граждане. Там не 100 человек, там около 50 человек обратились за медицинской помощью, но госпитализация понадобилась всего 12 трудовым мигрантам, нашим гражданам", - сказал Ахмедов, добавив, что сейчас всех выписали.

По его словам, сотрудники посольства и представительств уже посетили предприятие, однако в данный момент неизвестно, что стало причиной отравления.