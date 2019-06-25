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РИА Новости

В Подмосковье госпитализировали 12 граждан Таджикистана после отравления

Вчера, 13:26
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Около 50 граждан Таджикистана обратились за медицинской помощью после отравления в Подмосковье, госпитализация понадобилась 12 из них, все выписаны, сообщил РИА Новости представитель министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России Ибрагим Ахмедов.
По его словам, вспышка отравления произошла в ночь с пятницы на субботу на прошлой неделе. Сообщалось, что случилось это на одном из предприятий в подмосковном Одинцово.
Автомобиль скорой медицинской помощи
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"В тот же день поступило сообщение, в тот же день выехали на место, где были госпитализированы наши граждане. Там не 100 человек, там около 50 человек обратились за медицинской помощью, но госпитализация понадобилась всего 12 трудовым мигрантам, нашим гражданам", - сказал Ахмедов, добавив, что сейчас всех выписали.
По его словам, сотрудники посольства и представительств уже посетили предприятие, однако в данный момент неизвестно, что стало причиной отравления.
"Сейчас Роспотребнадзор работает над этим. Ждем результатов. По предварительной информации якобы трудовые мигранты отравились некачественными продуктами", - отметил он.
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Московская областьТаджикистанОбщество
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