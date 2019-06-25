Рособоронэкспорт предложил модернизировать Як-130 для экспорта

"Сегодня большой популярностью пользуется самолет Як-130. Мы видим немножко вперед, предлагаем корпорации "Иркут" машину модернизировать, сделать ее более привлекательной, с локатором, с легким вооружением, с авиационными средствами поражения, с правильной логистической и сервисной составляющей", - сказал он в эфире телеканала "Звезда" в ходе форума "Армия-2019".