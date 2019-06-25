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РИА Новости

Рособоронэкспорт предложил модернизировать Як-130 для экспорта

Вчера, 13:26
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолет Як-130
Самолет Як-130
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КУБИНКА, 25 июн - РИА Новости. Рособоронэкспорт предлагает корпорации "Иркут" модернизировать учебно-боевой самолет Як-130 для продвижения на международном рынке, сообщил во вторник гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
"Сегодня большой популярностью пользуется самолет Як-130. Мы видим немножко вперед, предлагаем корпорации "Иркут" машину модернизировать, сделать ее более привлекательной, с локатором, с легким вооружением, с авиационными средствами поражения, с правильной логистической и сервисной составляющей", - сказал он в эфире телеканала "Звезда" в ходе форума "Армия-2019".
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Форум "Армия-2019" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума.
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Форум "Армия-2019"Александр МихеевРособоронэкспортБезопасность
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