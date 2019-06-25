Рособоронэкспорт предложил модернизировать Як-130 для экспорта

КУБИНКА, 25 июн - РИА Новости. Рособоронэкспорт предлагает корпорации "Иркут" модернизировать учебно-боевой самолет Як-130 для продвижения на международном рынке, сообщил во вторник гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
"Сегодня большой популярностью пользуется самолет Як-130. Мы видим немножко вперед, предлагаем корпорации "Иркут" машину модернизировать, сделать ее более привлекательной, с локатором, с легким вооружением, с авиационными средствами поражения, с правильной логистической и сервисной составляющей", - сказал он в эфире телеканала "Звезда" в ходе форума "Армия-2019".
Форум "Армия-2019" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума.