Шойгу посетил авиакластер и экспозицию "Хмеймим" на "Армии-2019"

КУБИНКА (Московская обл.), 25 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу перед открытием международного военно-технического форума "Армия-2019" осмотрел выставку новейшей авиатехники и тематическую экспозицию, посвященную размещению российского военного контингента на аэродроме Хмеймим в Сирии, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, на экспозиции "Хмеймим" представлены жилищно-бытовая инфраструктура авиабазы, средства противовоздушной обороны, пункты авиационно-технического обеспечения, авиационная техника с выкладкой средств поражения, а также беспилотные летательные аппараты.

"Руководители промышленности представили главе военного ведомства боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, новейший транспортный вертолет Ми-26Т2В, а также вертолетный комплекс радиоэлектронной борьбы", - сообщили в пресс-службе.

На выставках зрители смогут ознакомиться с жилыми модулями и спортивным городком, пунктами полевой добычи и очистки воды, полевым пунктом обслуживания и ремонта авиационной техники, комплексами С-400, "Панцирь-С", радиолокационными станциями, самолетами Су-24М и Су-25, беспилотниками "Форпост", "Орлан-10", "Элерон".