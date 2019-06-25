Во МХАТе ответили на претензии о качестве спектаклей

"Все от начала и до конца невероятная чушь", — сказал собеседник агентства.
"К сожалению, Татьяна Васильевна с января чувствует себя неважно, несколько раз она собиралась прийти в театр, но пока так и не смогла. Особенно она расстраивалась, что не смогла посетить премьеру спектакля "Последний срок" Распутина, на которую приезжали близкие писателю люди: его вдова и директор музея Распутина, высоко оценившие постановку", — сказал заместитель худрука.
"Следует напомнить, что Татьяна Доронина является председателем художественного совета МХАТа, который как раз и призван влиять на репертуарную политику театра. Художественный руководитель, со своей стороны, должен прислушиваться к мнению совета и выстраивать репертуарный план исходя из его рекомендаций. Уверены, что коллектив и руководство театра найдут взаимоприемлемое решение", — подчеркнули представители Минкульта.