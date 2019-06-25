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РИА Новости
Культура

Во МХАТе ответили на претензии о качестве спектаклей

Вчера, 13:19
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСцена Московского художественного академического театра имени М. Горького
Сцена Московского художественного академического театра имени М. Горького
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Претензии о качестве спектаклей, высказанные в обращении нескольких артистов и зрителей МХАТ имени Горького, безосновательны, заявил РИА Новости заместитель худрука театра Александр Замыслов.

"Все от начала и до конца невероятная чушь", — сказал собеседник агентства.

По словам Замыслова, "рост продаж у МХАТа каждый месяц составляет 20 процентов", спектакли пользуются большим успехом у зрителей даже летом.
Он также подчеркнул, что президент театра Татьяна Доронина и худрук Эдуард Бояков "все время на связи".

"К сожалению, Татьяна Васильевна с января чувствует себя неважно, несколько раз она собиралась прийти в театр, но пока так и не смогла. Особенно она расстраивалась, что не смогла посетить премьеру спектакля "Последний срок" Распутина, на которую приезжали близкие писателю люди: его вдова и директор музея Распутина, высоко оценившие постановку", — сказал заместитель худрука.

Как только Доронина будет чувствовать себя лучше и придет в театр, она займется формированием художественного совета, который должна возглавить, добавил Замыслов.
Здание Московского Художественного академического театра имени М. Горького.
Вчера, 13:12
В Кремле не видели обращение артистов МХАТ по поводу Дорониной
В пресс-службе Минкультуры РИА Новости сообщили, что ведомство внимательно следит за ситуацией вокруг МХАТа и прислушивается к аргументам каждой из сторон.

"Следует напомнить, что Татьяна Доронина является председателем художественного совета МХАТа, который как раз и призван влиять на репертуарную политику театра. Художественный руководитель, со своей стороны, должен прислушиваться к мнению совета и выстраивать репертуарный план исходя из его рекомендаций. Уверены, что коллектив и руководство театра найдут взаимоприемлемое решение", — подчеркнули представители Минкульта.

Ранее несколько актеров и зрителей МХАТа записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть президенту театра Татьяне Дорониной возможность влиять на репертуар. На ролике несколько человек стоят на ступенях перед МХАТом, а актриса Лидия Матасова зачитывает текст обращения.
В декабре прошлого года Доронина покинула пост худрука МХАТа, которым она руководила с конца 1980-х, на эту должность был назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. С января 2019 года Доронина во МХАТе не появлялась.
Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина во время сбора труппы
Вчера, 12:39
В МХАТ попросили вернуть Дорониной возможность влиять на политику театра
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КультураТеатрНовости культурыМХАТYouTubeВладимир ПутинЭдуард БояковМоскваРоссия
Популярные комментарии
единственный русский театр в москве оставался из крупных, вместе с театром советской армии по духу и репертуару, превратили в очередной бордель.
25 июня, 14:53
Максим Никнэймов
1400101
А куда деть возраст? Думаю, ей очень непросто руководить таким театром в преподносит возрасте. Работа отнимает много энергии, сил. Плохо, что мы не умеем готовить себе достойную замену. Об этом надо думать не когда тебе за 80,а гораздо раньше! Когда ты ещё полон сил. Причём, не только в искусстве, но и в политике, и в управлении любым производством, коллективом. Ну, проработает Доронина ещё несколько лет, дай бог здоровья и долгих лет жизни, а что потом? Рано или поздно такой день наступит. Другое дело, если вы не согласны иметь такого худрука. Так и скажите, не надо вилять и заниматься самообманом.
25 июня, 14:02
zavval
700004
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