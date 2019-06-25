Во МХАТе ответили на претензии о качестве спектаклей

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Претензии о качестве спектаклей, высказанные в обращении нескольких артистов и зрителей МХАТ имени Горького, безосновательны, заявил РИА Новости заместитель худрука театра Александр Замыслов.

"Все от начала и до конца невероятная чушь", — сказал собеседник агентства.

По словам Замыслова, "рост продаж у МХАТа каждый месяц составляет 20 процентов", спектакли пользуются большим успехом у зрителей даже летом.

Он также подчеркнул, что президент театра Татьяна Доронина и худрук Эдуард Бояков "все время на связи".

"К сожалению, Татьяна Васильевна с января чувствует себя неважно, несколько раз она собиралась прийти в театр, но пока так и не смогла. Особенно она расстраивалась, что не смогла посетить премьеру спектакля "Последний срок" Распутина, на которую приезжали близкие писателю люди: его вдова и директор музея Распутина, высоко оценившие постановку", — сказал заместитель худрука.

Как только Доронина будет чувствовать себя лучше и придет в театр, она займется формированием художественного совета, который должна возглавить, добавил Замыслов.

В пресс-службе Минкультуры РИА Новости сообщили, что ведомство внимательно следит за ситуацией вокруг МХАТа и прислушивается к аргументам каждой из сторон.

"Следует напомнить, что Татьяна Доронина является председателем художественного совета МХАТа, который как раз и призван влиять на репертуарную политику театра. Художественный руководитель, со своей стороны, должен прислушиваться к мнению совета и выстраивать репертуарный план исходя из его рекомендаций. Уверены, что коллектив и руководство театра найдут взаимоприемлемое решение", — подчеркнули представители Минкульта.

Ранее несколько актеров и зрителей МХАТа записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть президенту театра Татьяне Дорониной возможность влиять на репертуар. На ролике несколько человек стоят на ступенях перед МХАТом, а актриса Лидия Матасова зачитывает текст обращения.