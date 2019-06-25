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РИА Новости

Васильева поздравила двух выпускников, набравших 400 баллов на ЕГЭ

Вчера, 13:16
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр образования и науки РФ Ольга Васильева во время работы одной из дискуссионных площадок на XVII Съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия". 22 декабря 2017
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева во время работы одной из дискуссионных площадок на XVII Съезде Всероссийской политической партии Единая Россия. 22 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Министр просвещения России Ольга Васильева поздравила двух выпускников, которые набрали максимальные баллы на единых государственных экзаменах (ЕГЭ).
Ранее стало известно, что школьница из Екатеринбурга Анастасия Пределина набрала максимальный балл ЕГЭ по русскому языку, физике, профильной математике. Также в этом году школьник из Тульской области набрал 400 баллов на ЕГЭ.
"Я очень рада и поздравляю ребят от всей души", - сказала Васильева журналистам.
По ее словам, количество таких выпускников будут увеличиваться.
"Год от года количество детей, которые заканчивают школу, становятся лучше и лучше - это нормальный, естественный процесс. Вот помните, прошлогодний был замечательный парень, когда его спросили, почему это надо, он сказал: "Потому что я получаю от этого удовольствие, мне нравится каждый день что-то преодолевать". Я думаю, что таких вот людей, которым в удовольствие жить, в удовольствие учиться, в удовольствие делать что-то хорошее, должно становиться только больше", - сказала Васильева.
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