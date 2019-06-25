Васильева поздравила двух выпускников, набравших 400 баллов на ЕГЭ

"Год от года количество детей, которые заканчивают школу, становятся лучше и лучше - это нормальный, естественный процесс. Вот помните, прошлогодний был замечательный парень, когда его спросили, почему это надо, он сказал: "Потому что я получаю от этого удовольствие, мне нравится каждый день что-то преодолевать". Я думаю, что таких вот людей, которым в удовольствие жить, в удовольствие учиться, в удовольствие делать что-то хорошее, должно становиться только больше", - сказала Васильева.