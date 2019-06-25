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РИА Новости

Крым - неотъемлемая часть России, напомнил Песков

Вчера, 13:14
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Крым является неотъемлемой частью России, нет необходимости обсуждать вопросы, связанные с этой территорией, ни с какой страной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Появляется разные точки зрения у европейских представителей на этот счет. Вы знаете также позицию крымчан и позицию всех россиян, и позицию российского руководства: Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации, это субъект РФ. И какие-то вопросы, связанные с Крымом, не подлежат обсуждению ни с одной из стран, тем более на международном уровне", - сказал он журналистам.
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21 июня, 11:50
Украине некуда деваться. Земан рассказал об отношении в Европе к Крыму Киеву и мировому сообществу нужно смириться с тем, что Крым ‒ часть России, заявил президент Чехии Милош Земан. Чешский руководитель сказал вслух то, о чем в Европе думают многие, считает политолог Юрий Почта. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.
Песков также отметил, что вряд ли можно говорить о том, что за возвращением России в ПАСЕ стоит изменение доминирующей точки зрения. "Но в данном случае мы полны терпения и решимости последовательно и терпеливо разъяснять ситуацию с Крымом, добиваясь того момента, когда позиция наших европейских визави изменится", - добавил он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали выбор в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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