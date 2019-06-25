Крым - неотъемлемая часть России, напомнил Песков

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Крым является неотъемлемой частью России, нет необходимости обсуждать вопросы, связанные с этой территорией, ни с какой страной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Появляется разные точки зрения у европейских представителей на этот счет. Вы знаете также позицию крымчан и позицию всех россиян, и позицию российского руководства: Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации, это субъект РФ. И какие-то вопросы, связанные с Крымом, не подлежат обсуждению ни с одной из стран, тем более на международном уровне", - сказал он журналистам.

Песков также отметил, что вряд ли можно говорить о том, что за возвращением России в ПАСЕ стоит изменение доминирующей точки зрения. "Но в данном случае мы полны терпения и решимости последовательно и терпеливо разъяснять ситуацию с Крымом, добиваясь того момента, когда позиция наших европейских визави изменится", - добавил он.