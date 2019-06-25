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РИА Новости

Прошение Евкурова об отставке не было сюрпризом для Кремля, заявил Песков

Вчера, 13:07
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров
Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров . Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Прошение Юнус-Бека Евкурова об отставке с поста главы Ингушетии не было сюрпризом для Кремля, президент РФ Владимир Путин примет решение и объявит об этом, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это обращение Юнус-Бека Евкурова будет своевременно рассмотрено президентом, и он объявит о своем решении... Нет, это не было сюрпризом", - ответил Песков на вопрос, какого мнения придерживается Кремль по поводу отставки Евкурова, была ли она неожиданной.
Юнус-Бек Евкуров
24 июня, 23:55
Глава Северной Осетии прокомментировал решение Евкурова подать в отставку
В понедельник Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента досрочно отправить его в отставку с поста главы республики. Он напомнил, что в соответствии с законом, его полномочия истекают в 2023 году. Евкуров объяснил свое решение попросить об отставке разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.
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Юнус-Бек ЕвкуровПолитика
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