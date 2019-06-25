В Казахстане остановили российский поезд после взрывов в Арысе

Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

© Стоп-кадр видео очевидца Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Поезд маршрута Челябинск – Ташкент остановлен на территории Казахстана в связи со взрывами на складе боеприпасов в городе Арысе, сообщает пресс-служба РЖД.

"В настоящий момент поезд №365 Челябинск – Ташкент остановлен на территории Казахстана в районе станции "Шиели". 211 пассажиров обеспечены горячим питанием на вокзале, далее планируется организовать доставку пассажиров автотранспортом до границы с Узбекистаном", - говорится в сообщении.

Помимо этого, сообщается, что поезд № 17/18 Бишкек – Москва формирования железных дорог Киргизии отправлением из Бишкека 24 июня и из Москвы 27 июня отменен. Для организации перевозки пассажиров поезда по территории РФ ФПК назначает дополнительный поезд № 217/218 Оренбург – Москва. Поезд отправится из Оренбурга 26 июня, из Москвы – 27 июня и проследует по расписанию отмененного поезда.

Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Возбуждено уголовное дело. На место ЧП вылетел президент страны. Два человека погибли, 165 обратились за медпомощью, из них 89 человек были госпитализированы, 15 в реанимации. Город был эвакуирован.