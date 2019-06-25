Жириновский предложил высылать грузинских предпринимателей за нарушения

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил проверить деятельность грузинских предпринимателей, работающих на территории РФ без российского гражданства, и в случае нарушений выслать из России.
"Те предприниматели-грузины, которые не имеют российского гражданства, их можно проверить, как они работают у нас, и тоже отправить на родину, как это было в 2008 году", - сказал Жириновский журналистам.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ростуризме рассказали, что по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысяч туристов из России, а число самостоятельных уточняется. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.