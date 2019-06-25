Жириновский предложил высылать грузинских предпринимателей за нарушения

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил проверить деятельность грузинских предпринимателей, работающих на территории РФ без российского гражданства, и в случае нарушений выслать из России.

"Те предприниматели-грузины, которые не имеют российского гражданства, их можно проверить, как они работают у нас, и тоже отправить на родину, как это было в 2008 году", - сказал Жириновский журналистам.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.