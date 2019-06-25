В Кремле прокомментировали возвращение российской делегации в ПАСЕ

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Кремль позитивно воспринимает возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Речь идет не о дипломатической победе Москвы, речь идет о победе здравого смысла", — подчеркнул он.

Пресс-секретаря также попросили оценить новый состав делегации: некоторые эксперты высказались о "скандальности" фигуры вошедшего в нее главы международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого.

"Это пусть остается на совести этих экспертов. <...> Делегация надлежащая для этого форума, для этого формата", — ответил Песков.

В 2014 году Россию лишили основных полномочий в организации в связи с событиями на Украине и возвращением Крыма. Москва отозвала свою делегацию, а также перестала платить взносы.

Недавно ПАСЕ представила резолюцию о возвращении России прав, что вызвало недовольство некоторых членов, в частности украинской, британской и грузинской делегаций.

В ночь на вторник ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии. При этом возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. Документ также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.

После этого Россия — впервые с 2016 года — подала заявку на подтверждение своих полномочий в ассамблее. Однако часть депутатов оспорили ее, документ рассмотрят в среду. Эксперты склоняются к тому, что Москва "отобьется" в этом споре.

В Киеве заявили, что могут приостановить членство в ПАСЕ, если россиянам возвратят полномочия.