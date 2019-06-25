Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T13:02Z
https://ria.ru/20190625/1555889319.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155588/44/1555884459_458:727:2807:2048_1036x0_80_0_0_45fee32ed296b6e7aaff4f97fed99d95.jpg
РИА Новости

В Кремле прокомментировали возвращение российской делегации в ПАСЕ

Вчера, 13:02
15196
© Фото : Council of Europe/ Ellen WuibauxЛетняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/ Ellen Wuibaux
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Кремль позитивно воспринимает возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Речь идет не о дипломатической победе Москвы, речь идет о победе здравого смысла", — подчеркнул он.
Пресс-секретаря также попросили оценить новый состав делегации: некоторые эксперты высказались о "скандальности" фигуры вошедшего в нее главы международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого.
"Это пусть остается на совести этих экспертов. <...> Делегация надлежащая для этого форума, для этого формата", — ответил Песков.
Константин Косачев
Вчера, 07:40
Косачев: оппоненты России в ПАСЕ вновь попытались облить ее грязью
В 2014 году Россию лишили основных полномочий в организации в связи с событиями на Украине и возвращением Крыма. Москва отозвала свою делегацию, а также перестала платить взносы.
Недавно ПАСЕ представила резолюцию о возвращении России прав, что вызвало недовольство некоторых членов, в частности украинской, британской и грузинской делегаций.
В ночь на вторник ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии. При этом возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. Документ также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.
После этого Россия — впервые с 2016 года — подала заявку на подтверждение своих полномочий в ассамблее. Однако часть депутатов оспорили ее, документ рассмотрят в среду. Эксперты склоняются к тому, что Москва "отобьется" в этом споре.
В Киеве заявили, что могут приостановить членство в ПАСЕ, если россиянам возвратят полномочия.
В Москве подчеркнули, что вернутся к своим обязанностям и выплатят взносы только после восстановления всех прав.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
12233276201
Обсудить 18
Возвращение России в ПАСЕДмитрий ПесковПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияПолитика
Популярные комментарии
а мне так понравилась злобная истерика укров! просто балдёж!
25 июня, 13:47
Фиг Вам Фиг Нам
1510002
"...выплатят взносы только после восстановления всех прав." После выплаты всех взносов, прав лишат. Как? Причину найдут.
25 июня, 14:16
nnicolay.n1kitin
1601001
Рекомендуем
Контейнеровоз в порту Циндао, Китай
США обнаружили "китайско-русское супероружие"
РИА
Новости
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
Украинские военные покидают позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Лента
новостей
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Возвращение России в ПАСЕ затягивается, но денег от нее ждут
Потерпевшая по делу об отравлении газировкой рассказала о случившемся
Девушка в вышиванке с флагом Украины
"Только не эти!" Чьей победы на выборах в Раду боятся украинцы
Оскорбивший Скабееву украинский депутат закатил истерику в ПАСЕ
Оскорбивший Скабееву украинский депутат устроил истерику в ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы
ПАСЕ отклонила попытку перенести обсуждение проекта резолюции по России
Жители Казбеги у грузино-российской границы сорвали фестиваль музыки
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Белом доме в Вашингтоне. 20 июня 2019
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
Президент США Дональд Трамп
Трамп испугался бомбить из-за Путина
Опубликовано видео взрыва центральной ступени ракеты Falcon Heavy при посадке
Опубликовано видео взрыва при посадке ступени ракеты Falcon Heavy
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали два года условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
01:12США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
01:05Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
01:02В Ростовской области локализовали возгорание в ангарах
00:59ПАСЕ обсудит полномочия российской делегации
00:57МИД Грузии сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ
Лента новостейМолния