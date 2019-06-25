В Госдуме напомнили о готовности к ответным мерам по ДРСМД

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия будет принимать ответные меры на угрожающие ее безопасности действия, заявил РИА Новости глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу мер альянса в адрес РФ из-за ДРСМД.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО придется ответить "мерами", если Россия не вернется к выполнению ДРСМД. По его словам, у РФ осталось всего пять недель, чтобы "спасти договор", а в случае, если Россия не выполнит, ответ "будет оборонительным, взвешенным и скоординированным".
"Господин Столтенберг - безответственный болтун. Поэтому нам мало интересно его мнение. А президент у нас сказал четко и ясно - там, где появятся американские средства, которые будут угрожать безопасности России, мы будем ответные меры принимать. Мы это будем делать точно, а что будут делать они - нам на это наплевать", - сказал Шаманов РИА Новости.
В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.