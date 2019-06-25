В Госдуме напомнили о готовности к ответным мерам по ДРСМД

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО придется ответить "мерами", если Россия не вернется к выполнению ДРСМД. По его словам, у РФ осталось всего пять недель, чтобы "спасти договор", а в случае, если Россия не выполнит, ответ "будет оборонительным, взвешенным и скоординированным".

"Господин Столтенберг - безответственный болтун. Поэтому нам мало интересно его мнение. А президент у нас сказал четко и ясно - там, где появятся американские средства, которые будут угрожать безопасности России, мы будем ответные меры принимать. Мы это будем делать точно, а что будут делать они - нам на это наплевать", - сказал Шаманов РИА Новости.

В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.