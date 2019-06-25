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РИА Новости

Подмосковные врачи вернули зрение 82-летнему пациенту

Вчера, 12:41
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКраевая клиническая больница Краснодара
Краевая клиническая больница Краснодара
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Врачи в Подмосковье вернули зрение 82-летнему пациенту, который не мог видеть с 2016 года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"В офтальмологическом отделении Раменской центральной районной больницы провели сложную операцию на глаза 82-летнему пациенту - факоэмульсификацию катаракты, другими словами - заменили мутный хрусталик глаза на искусственный, прозрачный", - говорится в сообщении.
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Пациент перестал видеть одним глазом много лет назад, а с 2016 года ослеп полностью, уточнили в пресс-службе.
"Кроме того, у дедушки уже 8 лет очень плохой слух, он едва различал звуки окружающего мира при помощи слухового аппарата. Получив II степень инвалидности, мужчина окончательно пал духом: он практически все время проводил дома, не покидая постель. Весь уход за ним осуществляла его супруга", - рассказал лечащий врач Павел Швец, слова которого приводятся в сообщении.
Специалисты Раменской больницы провели операцию по лечению катаракты, и уже на следующий день к пациенту на 90% вернулось зрение, отметили в пресс-службе.
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