Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T12:26Z
https://ria.ru/20190625/1555887170.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152440/59/1524405987_0:86:2500:1492_1036x0_80_0_0_24099060852d00f7e17689701d51af17.jpg
РИА Новости

НАТО разработала стратегию обороны в космосе

Вчера, 12:26
2426
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 25 июн — РИА Новости. НАТО разработала первую для себя "космическую" стратегию, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Новую политику официально утвердят министры обороны на переговорах в среду и четверг.
Документ определит, как альянс должен реагировать на вызовы безопасности в космосе.
По словам Столтенберга, космическое пространство может быть использовано как в мирных целях, так и для агрессии.

"Спутники могут быть заблокированы, взломаны или вооружены. Противоспутниковое оружие может повредить связь", — отметил он.

Поэтому важно быть "бдительными и устойчивыми", заключил генсек НАТО.
НАТО: история расширения
9 июля 2018, 10:00
НАТО: история расширенияОрганизация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization, NATO) - военно-политический союз европейских государств, США и Канады. Сейчас его членами являются 29 стран. Этапы расширения альянса - в инфографике Ria.ru.
33811666
Обсудить 0
КосмосНАТОЙенс СтолтенбергВ мире
Рекомендуем
Контейнеровоз в порту Циндао, Китай
США обнаружили "китайско-русское супероружие"
РИА
Новости
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В Кремле прокомментировали возвращение российской делегации в ПАСЕ
Первая ступень ракеты Falcon Heavy упала при посадке в Атлантическом океане
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Лента
новостей
Потерпевшая по делу об отравлении газировкой рассказала о случившемся
Кадры задержания гражданина Польши, осужденного за шпионаж
Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж
Опубликовано видео взрыва центральной ступени ракеты Falcon Heavy при посадке
Опубликовано видео взрыва при посадке ступени ракеты Falcon Heavy
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
Заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов
Замглавы МВД прокомментировал идею изымать автомобили у пьяных водителей
Самолет МС-21 во время первого перелета из Иркутска в Жуковский
Разработчик рассказал о замене американских материалов для самолета МС-21
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Белом доме в Вашингтоне. 20 июня 2019
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Доллары США
Америка готовит доллар к девальвации
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
Украинские военные покидают позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Средний БЛА малой дальности Корсар
Ростех раскрыл характеристики новейшего дрона-разведчика "Корсар"
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошло 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали два года условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
01:12США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
01:05Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
01:02В Ростовской области локализовали возгорание в ангарах
00:59ПАСЕ обсудит полномочия российской делегации
Лента новостейМолния