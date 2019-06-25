Сын Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления

"Это все бред. Никаких подстав с нашей стороны или разводов не было, у нас действительно был официальный диагноз, который мне лично сообщил заведующий токсикологического отделения реанимации в Склифосовского на третий день, что у отца ожоги дыхательных путей второй степени и есть два ожога четвертой степени. Это все действительно так. Врач показал нам папину гастроскопию, на которой действительно, как он прокомментировал, были ожоги".