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РИА Новости

Сын Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления

Вчера, 12:22
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов в своей квартире
Бари Алибасов в своей квартире
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Бари Алибасов в своей квартире. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Сын Бари Алибасова прокомментировал для РИА Новости сообщения об инсценировке отравления продюсера, Бари Алибасов — младший заявил, что эти публикации не имеют под собой никаких оснований.

"Это все бред. Никаких подстав с нашей стороны или разводов не было, у нас действительно был официальный диагноз, который мне лично сообщил заведующий токсикологического отделения реанимации в Склифосовского на третий день, что у отца ожоги дыхательных путей второй степени и есть два ожога четвертой степени. Это все действительно так. Врач показал нам папину гастроскопию, на которой действительно, как он прокомментировал, были ожоги".

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Он отметил, что Алибасов, по мнению врачей, пробыл в реанимации достаточно времени — 13 дней, его забрали домой, так как опасности для жизни не было.
Сын продюсера подчеркнул, что все медицинские документы находятся в больнице, поэтому обмана быть не может. Он не исключает, что бумаги будут опубликованы.
"С отцом все нормально, он адекватный, может сам принимать решения, но при этом его иногда "несет", да. Он под наблюдением врачей, мне пришлось перебирать из всех своих знакомых нормальных врачей, супердоверенных из близкого давнего отцовского доверительного круга", — заключил Алибасов-младший.
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Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком. Врачи диагностировали у продюсера значительные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней он провел в состоянии медикаментозного сна, после чего очнулся и пошел на поправку. В начале прошлой недели его выписали из больницы.
Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что отравление Алибасова является инсценировкой, так как многих обеспокоили столь быстрое выздоровление продюсера и ряд несоответствий.
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