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РИА Новости

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

Вчера, 23:48
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев "КП".
По его словам, если поставленный Алибасову диагноз верен, продюсера не выписали бы так быстро.

"Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют", — заявил медик.

Он также прокомментировал видеозаписи, которые появились уже после выписки Алибасова из больницы. На одной из них продюсер ходит по дому на фоне горы банок с детским питанием. При этом он совершенно не выглядит исхудавшим, хотя должен был провести три недели на строжайшей диете.
"При таком ожоге он должен кормиться через гастростому, трубочку в тонкую кишку (не путать с зондом через рот), минуя желудок и пищевод, в животе у пациента должно быть отверстие — а его нет", — указывает Румянцев.
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Врач добавил, что при ожоге у Алибасова должен был бы измениться голос. Он предположил, что история с отравлением — "абсолютная липа", а в НИИ Склифосовского продюсер оказался по другим причинам.
Анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев, в свою очередь, опроверг слова сына продюсера о том, что тот потерял память после пробуждения от медикаментозного сна.
"Такой случай был у бобслеистки, которая четыре месяца находилась в медикаментозной коме, Михаэль Шумахер и вовсе шесть месяцев проспал — все восстановились нормально, никакой амнезии не было", — отметил врач.
Он пояснил, что при выходе из медикаментозного сна состояние пациента тщательно контролируется.
Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком. Врачи диагностировали у продюсера значительные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней он провел в состоянии медикаментозного сна, после чего очнулся и пошел на поправку. В начале прошлой недели его выписали из больницы.
Стоп-кадр из первого интервью Бари Алибасова после отравления
19 июня, 02:36
Алибасов дал первое после своего отравления интервью
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Бари АлибасовСостояние здоровья Бари АлибасоваШоу-бизнес
Популярные комментарии
Я вот тоже не понял, как можно выпить Крот и вскорости выйти из больницы, как ни в чём не бывало...
25 июня, 00:04
Константин Шулика
79102000
достали с Бари.
25 июня, 00:39
Olem VCrimea
7840111
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