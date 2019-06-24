Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев В истории с отравлением продюсера Бари Алибасова есть много несоответствий, рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев "КП"

По его словам, если поставленный Алибасову диагноз верен, продюсера не выписали бы так быстро.

"Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют", — заявил медик.

Он также прокомментировал видеозаписи, которые появились уже после выписки Алибасова из больницы. На одной из них продюсер ходит по дому на фоне горы банок с детским питанием. При этом он совершенно не выглядит исхудавшим, хотя должен был провести три недели на строжайшей диете.

"При таком ожоге он должен кормиться через гастростому, трубочку в тонкую кишку (не путать с зондом через рот), минуя желудок и пищевод, в животе у пациента должно быть отверстие — а его нет", — указывает Румянцев.

Врач добавил, что при ожоге у Алибасова должен был бы измениться голос. Он предположил, что история с отравлением — "абсолютная липа", а в НИИ Склифосовского продюсер оказался по другим причинам.

Анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев, в свою очередь, опроверг слова сына продюсера о том, что тот потерял память после пробуждения от медикаментозного сна.

"Такой случай был у бобслеистки, которая четыре месяца находилась в медикаментозной коме, Михаэль Шумахер и вовсе шесть месяцев проспал — все восстановились нормально, никакой амнезии не было", — отметил врач.

Он пояснил, что при выходе из медикаментозного сна состояние пациента тщательно контролируется.