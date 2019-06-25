В России цены на бензин в среднем растут на 10% в год, заявил эксперт

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Цены на бензин в среднем растут в России на 10% ежегодно, летом на рост стоимости влияют сезон отпусков и ремонт на некоторых НПЗ, заявил РИА Новости директор офиса продаж компании "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов.

"Летом на ряде НПЗ проводится ремонт, и уменьшение объёмов производства бензина также скажется на росте цен, он будет вероятнее всего опережать помесячную инфляцию. В среднем цены на бензин в России растут на 10% ежегодно. Летом традиционно сезон отпусков и дачный сезон, что сказывается на спросе на топливо и приводит к подорожанию", - сказал Абрамов

Что же касается текущего сезона, то он также отметил, что цены на нефть с начала года выросли на 12%, что приводит к повышению затрат на НПЗ, а это тоже отражается на конечной стоимости топлива. "Для решения вопроса роста цен нужно проводить реформу в нефтяной отрасли, снижать налоги для нефтяников, контролировать затраты на производство и снижать акцизы, предоставлять льготы, ну и смотреть на всю цепочку производства от добычи до переработки, так как есть много вопросов происхождения конечного ценообразования", - говорит эксперт.

Ранее во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источники написала, что правительство РФ не будет продлевать соглашение о контроле цен на топливо. Весной 2018 года в России обострилась ситуация с ценами на топливо, на фоне их роста правительство договорилось с нефтекомпаниями о сдерживании цен.

С 1 ноября начали действовать соглашения компаний с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минэнерго РФ о стабилизации рынка топлива, которые предусматривают рост оптовых цен на 4-4,6% в течение года и рост розничных в пределах прогнозной среднегодовой инфляции в 4,6% (исключая увеличение в пределах 1,7% в рознице с января 2019 года из-за роста НДС). В марте власти приняли решение продлить действие соглашений до конца июня.