Шойгу связал подъем джихадистов в Африке с интервенцией НАТО в Ливию

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 25 июн – РИА Новости. Многочисленные группировки джихадистов появились в Западной и Центральной Африке после того, как Запад провел операцию по смене режима в Ливии, заявил во вторник на "Армии-2019" министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"Корни проблем распространения оружия в Западной и Центральной Африке, появления многочисленных джихадистских группировок уходят в 2011 год, когда Запад провел операцию по смене режима в Ливии", - сказал российский министр на встрече с коллегой из Мали дивизионным генералом Ибрахимом Дахиру Дембеле.

По его оценке, ситуация в Сахаро-Сахеле, где сохраняется высокий уровень террористической угрозы, остается серьезным вызовом для региональной безопасности. Он пожелал Мали "скорейшего преодоления внутренних проблем и успеха в отражении натиска террористических сил извне".

Россия, по словам Шойгу, готова способствовать скорейшей нормализации положения в этой западноафриканской стране.

"Признательны за поддержку российских внешнеполитических инициатив. Ценим понимание Мали наших подходов по украинской и сирийской проблематике", - добавил министр.