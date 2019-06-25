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РИА Новости

Шойгу связал подъем джихадистов в Африке с интервенцией НАТО в Ливию

Вчера, 11:57
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© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 25 июн – РИА Новости. Многочисленные группировки джихадистов появились в Западной и Центральной Африке после того, как Запад провел операцию по смене режима в Ливии, заявил во вторник на "Армии-2019" министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"Корни проблем распространения оружия в Западной и Центральной Африке, появления многочисленных джихадистских группировок уходят в 2011 год, когда Запад провел операцию по смене режима в Ливии", - сказал российский министр на встрече с коллегой из Мали дивизионным генералом Ибрахимом Дахиру Дембеле.
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По его оценке, ситуация в Сахаро-Сахеле, где сохраняется высокий уровень террористической угрозы, остается серьезным вызовом для региональной безопасности. Он пожелал Мали "скорейшего преодоления внутренних проблем и успеха в отражении натиска террористических сил извне".
Россия, по словам Шойгу, готова способствовать скорейшей нормализации положения в этой западноафриканской стране.
"Признательны за поддержку российских внешнеполитических инициатив. Ценим понимание Мали наших подходов по украинской и сирийской проблематике", - добавил министр.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019".
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Форум "Армия-2019"НАТОСергей ШойгуЛивияАфрикаРоссияВ мире
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