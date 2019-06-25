Россия готова способствовать нормализации положения в Мали, заявил Шойгу

КУБИНКА (Московская обл.), 25 июн – РИА Новости. Россия готова способствовать скорейшей нормализации положения в Мали, созданию в стране условий для прочного мира и стабильности. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с министром обороны и по делам ветеранов Мали дивизионным генералом Ибрагимом Даиру Дембеле.

"Готовы и далее, в том числе в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, всемерно способствовать скорейшей нормализации положения у вас в стране, созданию условий для прочного мира и стабильности", - сказал Шойгу.

Он отметил традиционно дружественный характер отношений между Россией и Мали, 60-летний юбилей которых будет праздноваться в следующем году.

"Рассматриваем накопленный за этот период солидный опыт взаимодействия как хорошую основу для активизации партнёрства в различных областях", - подчеркнул министр.