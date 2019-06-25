Орешкин рассказал о влиянии санкций против Ирана на цены на нефть

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Усиление санкций в отношении Ирана, одного из крупных производителей нефти, оказывает влияние на баланс на сырьевом рынке, это может привести к росту цен на нефть, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в рамках дискуссии Валдайского клуба.

США в понедельник ввели новые санкции в отношении Ирана, направленные в том числе против верховного лидера страны Али Хаменеи, и заявили, что готовят меры против главы МИД страны Мохаммада Джавада Зарифа. Согласно распространенному позже тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними.

"Иран, понятно, является крупным производителем сырой нефти в мире, поэтому мы видим, любые санкционные истории по мере их ужесточения - они оказывают влияние на тот баланс, который мы видим на мировом нефтяном рынке", - сказал Орешкин.

"С точки зрения энергетических рынков большие ограничения для Ирана - это история, которая краткосрочно, среднесрочно цены на нефть подталкивает вверх, а не вниз. Этот эффект есть", - добавил он.

При этом, по его словам, для России повышение цен на нефть значит гораздо меньше, чем 5-7 лет назад.

В целом он отметил, что путь санкционных ограничений наносит вред всем.