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РИА Новости

Орешкин рассказал о влиянии санкций против Ирана на цены на нефть

Вчера, 11:52
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Усиление санкций в отношении Ирана, одного из крупных производителей нефти, оказывает влияние на баланс на сырьевом рынке, это может привести к росту цен на нефть, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в рамках дискуссии Валдайского клуба.
США в понедельник ввели новые санкции в отношении Ирана, направленные в том числе против верховного лидера страны Али Хаменеи, и заявили, что готовят меры против главы МИД страны Мохаммада Джавада Зарифа. Согласно распространенному позже тексту указа, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают санкциями финансовым организациям за сотрудничество с ними.
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"Иран, понятно, является крупным производителем сырой нефти в мире, поэтому мы видим, любые санкционные истории по мере их ужесточения - они оказывают влияние на тот баланс, который мы видим на мировом нефтяном рынке", - сказал Орешкин.
"С точки зрения энергетических рынков большие ограничения для Ирана - это история, которая краткосрочно, среднесрочно цены на нефть подталкивает вверх, а не вниз. Этот эффект есть", - добавил он.
При этом, по его словам, для России повышение цен на нефть значит гораздо меньше, чем 5-7 лет назад.
В целом он отметил, что путь санкционных ограничений наносит вред всем.
"Этот вопрос (новых санкций США - ред.) за пределами экономической плоскости, я думаю, здесь у нас МИД будет давать комментарии. Главный посыл - он простой: любые санкции, любые ограничения - это то, что не приводит к позитивному результату", - сказал Орешкин.
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Максим ОрешкинРоссияИранЭкономика
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