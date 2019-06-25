Столтенберг пригрозил ответить России из-за ситуации вокруг ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

В среду и четверг в Брюсселе пройдут переговоры глав оборонных ведомств стран НАТО.

"Мы также рассмотрим продолжающееся нарушение Россией Договора о РСМД. Россия должна до 2 августа верифицируемым способом уничтожить свои ракеты SSC-8, которые нарушают договор", - сказал Столтенберг журналистам.

"У России осталось всего пять недель, чтобы спасти договор. Так что завтра мы примем решение о дальнейших мерах НАТО, в случае, если Россия не выполнит. Наш ответ будет оборонительным, взвешенным и скоординированным. Мы не будем зеркально отражать то, что делает Россия. Мы не намерены развертывать новые наземные ядерные ракеты в Европе", - заявил он.