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РИА Новости

Столтенберг пригрозил ответить России из-за ситуации вокруг ДРСМД

Вчера, 11:51
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
В среду и четверг в Брюсселе пройдут переговоры глав оборонных ведомств стран НАТО.
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"Мы также рассмотрим продолжающееся нарушение Россией Договора о РСМД. Россия должна до 2 августа верифицируемым способом уничтожить свои ракеты SSC-8, которые нарушают договор", - сказал Столтенберг журналистам.
"У России осталось всего пять недель, чтобы спасти договор. Так что завтра мы примем решение о дальнейших мерах НАТО, в случае, если Россия не выполнит. Наш ответ будет оборонительным, взвешенным и скоординированным. Мы не будем зеркально отражать то, что делает Россия. Мы не намерены развертывать новые наземные ядерные ракеты в Европе", - заявил он.
В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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