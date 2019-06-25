Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T11:44Z
https://ria.ru/20190625/1555885097.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/111980/84/1119808447_0:0:3122:1756_1036x0_80_0_0_c8f6ac16f4ab98277e989c2fbf15db4b.jpg
РИА Новости

Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты в Испании, сообщили СМИ

Вчера, 11:44
10155
© REUTERS / Andrew CouldridgeВладимир Кличко
Владимир Кличко
© REUTERS / Andrew Couldridge
Владимир Кличко. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Испанская береговая охрана эвакуировала украинского боксера Владимира Кличко и его семью с горящей яхты недалеко от Балеарских островов, сообщил немецкий таблоид Bild.
Яхта направлялась с Ибицы на Майорку. Пожар вспыхнул ночью 22 июня. Силы пожарной службы Майорки полностью взяли ситуацию под контроль.
Украинец Владимир Кличко после поражения от британского боксера Тайсона Фьюри
19 сентября 2018, 14:54
Владимир Кличко будет читать лекции в ГарвардеЧемпион мира по боксу в тяжелом весе, младший брат мэра Киева Владимир Кличко будет читать лекции по менеджменту в Гарвардском университете США. Об этом в интервью "Бабелю" рассказал его родной брат Виталий Кличко.
"Спасибо пожарным Майорки, а также нашей команде на борту. Все приложили максимальные усилия, чтобы взять ситуацию под контроль и доставить нас на землю как можно скорее", — цитирует издание слова Кличко.
По предварительным данным, пожар начался в машинном отсеке яхты, его причины пока не известны.
© Страница Владимира Кличко в TwitterПожарный у яхты, с борта которой был эвакуирован Владимир Кличко
Пожарный у яхты, с борта которой был эвакуирован Владимир Кличко
© Страница Владимира Кличко в Twitter
Пожарный у яхты, с борта которой был эвакуирован Владимир Кличко
Служба спасения на море Испании, не называя имен, подтвердила РИА Новости, что пожар на яхте действительно был. По ее данным, судно под испанским флагом UM7 нашли дрейфующим в десяти милях к юго-востоку от порта Адриано на Майорке.
"Для спасения прибыло судно Salvamar Acrux, которое доставило его в порт Адриано, где пожарные потушили огонь. На борту находились девять человек", — заявила РИА Новости представитель пресс-службы ведомства, добавив, что никто не пострадал.
10361011274
Обсудить 2
Владимир КличкоИспанияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
РИА
Новости
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия на месте перестрелки
"Дать отлежаться": почему некоторые убийства раскрывают лишь спустя годы
Бари Алибасов в своей квартире
Сын Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
Лента
новостей
Комплекс разведки и целеуказания наземных объектов на беспилотном летательном аппарате в форме птицы на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
На форуме "Армия-2019" представили беспилотник в виде полярной совы
Подросток чуть не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета
Народная артистка РСФСР Алла Покровская
Умерла народная артистка России Алла Покровская
Пиво
Российские химики разработали рецепт беспохмельного пива с витаминами
Министр образования Хакасии приписала Горе от ума Радищеву
Министр образования Хакасии назвала Радищева автором "Горе от ума"
Моряки во время дальнего похода
Моряки дальнего плавания – о заработке, минусах и плюсах жизни "на воде"
Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция
Россия подала заявку на участие в ПАСЕ
Обменный пункт в Грузии
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
Роберт Кочарян в суде
В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна
В МВД объяснили, почему отпустили московского отравителя
Грузия
В Грузии предложили организовать для россиян "шаттлы" из Баку и Еревана
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошло 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
01:12США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
01:05Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
01:02В Ростовской области локализовали возгорание в ангарах
Лента новостейМолния