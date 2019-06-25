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РИА Новости

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Вчера, 11:19
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© Фото : Council of Europe/ Klara BeckЛетняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/ Klara Beck
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Депутаты оспорили полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), передает корреспондент РИА Новости.
Далее вопрос рассмотрит специальная комиссия. Для этого другая комиссия — по правилам процедур — должна в течение суток подготовить доклад.
Его представят во второй половине дня среды. Украинцы просили отодвинуть сроки рассмотрения этого документа, но инициатива не нашла отклика.
Делегация, чьи полномочия оспариваются, участвует в работе ПАСЕ, но не голосует по своему вопросу, напомнила глава ассамблеи Лилиан Мори Паскье.
В Киеве заявили, что могут приостановить членство в ПАСЕ, если россиянам вернут полномочия.
В Москве подчеркнули, что вернутся к своим обязанностям и выплатят взносы только после восстановления всех прав.
Константин Косачев
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Непростое возвращение

В 2014 году Россию лишили основных полномочий в организации в связи с событиями на Украине и возвращением Крыма. Москва отозвала свою делегацию, а также перестала платить взносы.
Недавно ПАСЕ представила резолюцию о возвращении России прав, что вызвало недовольство некоторых членов, в частности украинской, британской и грузинской делегаций.
В ночь на вторник ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии. При этом возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. Документ также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.
После этого Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ, что и было оспорено во вторник.
Эксперты склоняются к тому, что Москва "отобьется" в этом споре.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Возвращение России в ПАСЕПриостановка участия России в работе ПАСЕПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Для чего ради россии возвращаться в европейский гадюшник.
25 июня, 12:11
БМБабай Мазай
23151005
Зато какая движуха! 300 членов и 300 заместителей членов заняты вопросом: нужны им еще 18 членов и 18 заместителей членов
25 июня, 11:30
iics-2008
1321021004
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