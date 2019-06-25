В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Депутаты оспорили полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), передает корреспондент РИА Новости.

Далее вопрос рассмотрит специальная комиссия. Для этого другая комиссия — по правилам процедур — должна в течение суток подготовить доклад.

Его представят во второй половине дня среды. Украинцы просили отодвинуть сроки рассмотрения этого документа, но инициатива не нашла отклика.

Делегация, чьи полномочия оспариваются, участвует в работе ПАСЕ, но не голосует по своему вопросу, напомнила глава ассамблеи Лилиан Мори Паскье.

В Киеве заявили, что могут приостановить членство в ПАСЕ, если россиянам вернут полномочия.

В Москве подчеркнули, что вернутся к своим обязанностям и выплатят взносы только после восстановления всех прав.

Непростое возвращение

В 2014 году Россию лишили основных полномочий в организации в связи с событиями на Украине и возвращением Крыма. Москва отозвала свою делегацию, а также перестала платить взносы.

Недавно ПАСЕ представила резолюцию о возвращении России прав, что вызвало недовольство некоторых членов, в частности украинской, британской и грузинской делегаций.

В ночь на вторник ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии. При этом возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. Документ также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.

После этого Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ, что и было оспорено во вторник.