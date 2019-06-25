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РИА Новости

Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве

Вчера, 11:13
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийский инвестиционный форум. День второй
Российский инвестиционный форум. День второй
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев полностью выздоровел после лечения в одной из клиник Москвы и приступил к своим рабочим обязанностям, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.
"Глава (Дагестана Владимир Васильев) полностью выздоровел и вернулся к работе. С утра он провел планерку, а сейчас у него совещание с торгово-промышленной палатой", - рассказал собеседник агентства.
Временно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Владимир Васильев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 июля 2018
9 сентября 2018, 14:05
Биография Владимира Васильева
Ранее пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана сообщила, что глава республики Владимир Васильев госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких". После этого глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов на своей странице в соцсети "Вконтакте" написал, что Васильев идёт на поправку и причин для беспокойства нет. -0-
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Владимир ВасильевДагестанОбщество
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