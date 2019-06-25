Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве

МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев полностью выздоровел после лечения в одной из клиник Москвы и приступил к своим рабочим обязанностям, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.
"Глава (Дагестана Владимир Васильев) полностью выздоровел и вернулся к работе. С утра он провел планерку, а сейчас у него совещание с торгово-промышленной палатой", - рассказал собеседник агентства.
9 сентября 2018, 14:05Биография Владимира Васильева
Ранее пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана сообщила, что глава республики Владимир Васильев госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких". После этого глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов на своей странице в соцсети "Вконтакте" написал, что Васильев идёт на поправку и причин для беспокойства нет. -0-