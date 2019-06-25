Премьеры на Чеховском фестивале: "Жизель" и "Визиты к мистеру Грину"

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. ХIY Международный театральный фестиваль им. Чехова, который начался 15 мая, 21 июля завершает свою работу мировой премьерой всемирно известного режиссера Робера Лепажа - "Семь притоков реки Ота". Всего в июле будет пять спектаклей театров из Сан-Паулу, Копенгагена, Лондона, Квебека.

Визиты к мистеру Грину

Откроет июльские премьеры на Чеховском фестивале спектакль по знаменитой пьесе Джеффа Барона "Визиты к мистеру Грину", которая переведена на 22 языка и удостоена престижных премий во Франции, США, Греции, Аргентине и других странах. Более 300 театров в 45 странах мира, включая Россию, осуществили постановку этого произведения Барона.

Секрет невероятной популярности пьесы, которую можно назвать блокбастером, в том, что она заключает в себе много разных тайн, которые будут открываться постепенно одна за другой и держать зрителя в напряжении.

Успех спектакля во многом зависит от исполнителей двух главных ролей, в которых в постановке режиссера Кассио Скапина заняты - мэтр бразильской сцены Сержио Мамберти и звезда театра и кино Рикардо Желли.

На сцене два персонажа. Один – 86-летний старик, который потерял любовь, и жизнь для него утратила свой смысл. Другому - всего 29, он полон жизни и отстаивает свое право любить. Они почти антиподы, и трудно предположить, что этих людей может что-то роднить. Но у каждого из них есть свой скелет в шкафу – мучительная тайна, мешающая им жить и обрекающая их на одиночество. Они – совсем чужие, но как часто бывает, самое сокровенное легче открыть незнакомцу.

Спектакли пройдут на сцене Театра им. Маяковского с 1 по 3 июля.

Тайгер Лиллиз играют "Гамлета"

Театр Республик из Копенгагена представит свою оригинальную версию шекспировского "Гамлета" в постановке художественного руководителя театра Мартина Тулиниуса.

Режиссер представит шекспировскую трагедию в жанре кабаре, полном черного юмора, с цирком, визуальными превращениями, гигантскими куклами и танцами.

В спектакле участвует знаменитое трио "Тайгер Лиллиз" с аккордеоном, контрабасом и ударными инструментами, а их фронтмен Мартин Жак выступит в роли главного актера бродячей труппы.

Они рассказывают сказку о любви, предательстве, убийствах и мести, стараясь расшевелить и развеселить меланхолического датского принца. Гамлет принимает их усилия с благодарностью истинного ценителя. Зная, что конец предрешен, он решает прожить свой короткий век так, "чтобы не было мучительно больно".

Спектакли пройдут на сцене театра им. Моссовета с 3 по 7 июля.

Тихий вечер танца

Театр "Сэдлерс Уэллс" из Лондона привезет в Москву балет "Тихий вечер танца" в постановке всемирно известного хореографа Уильяма Форсайта, одной из ключевых фигур в современной хореографии. Он безгранично обогатил язык танца в ХХ веке, и в ХХI продолжает открывать новые формы, новые пути и возможности хореографии, требующие от танцоров невероятной физической формы и выносливости.

"Тихий вечер танца" - это балет из двух частей. Для этой необычной программы, объединяющей прежние и новые работы мастера, Форсайт придумал нечто, напоминающее по форме концерт камерной музыки. Диапазон этих работ простирается от минималистичных аналитических построений до хореографических номеров, вдохновленных барочной музыкой.

В балете заняты семь танцоров, верных и преданных соратников Уильяма Форсайта, обладающих способностью проникновения в саму суть танца и внутренний мир человека, посвятившего себя этому искусству.

Спектакли пройдут с 9 по 11 июля на сцене театра им. Моссовета.

"Жизель"

Английский национальный балет представит знаменитую "Жизель" в режиссуре и хореографии известнейшего современного хореографа Акрама Хана, который поставил балет на музыку Винченцо Ламаньи и по оригинальному балету Адольфа Адана.

Акрам Хан – один из самых востребованных хореографов нового поколения. За 10 лет "танцующий гуру" - мастер индийского стиля катхак – поставил и исполнил несколько спектаклей, которые стали сенсацией. Дважды он выходил на сцену с легендой мирового балета – французской балериной Сильви Гиллем и впервые заставил танцевать драматическую актрису Жюльет Бинош.

Хан виртуозно соединяет техники древнего индийского танца с современной хореографией. В 2016 году худрук Английского национального балета Тамара Рохо пригласила хореографа для эксперимента с величайшим романтическим балетом ХIХ века "Жизель".

В версии Хана Жизель – отверженная девушка-мигрантка. Вместо живописной деревни и кладбища зритель увидит палаточный лагерь и заброшенный завод. "Жизель" на сегодня – последняя работа Акрама Хана, которая уже удостоена премии Лоренса Оливье.

Семь притоков реки Ота

Мировая премьера "Семь притоков реки Ота" Робера Липажа завершит программу ХIY Международного театрального фестиваля им. Чехова.

Визуальный шедевр всемирно известного режиссера Робера Лепажа "Семь притоков реки Ота" - это гигантское театральное путешествие через времена и пространства. Первая версия семичасовой саги была создана в 1994 году.

В новой редакции знаменитого спектакля канадский режиссер продолжает размышлять о том, как несколько килограммов урана, упавшего на Японию, изменили ход человеческой истории. Спектакль позволяет увидеть, как трагедии Холокоста и Хиросимы пронизывают опыт не только выживших, но и их потомков.

Спектакль пройдет на сцене театра "Геликон-опера" с 19 по 21 июля. Продолжительность спектакля семь часов с тремя антрактами.