На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости. Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Харькове выпускники Академии Национальной гвардии станцевали со своими близкими под песню российского певца Олега Газманова "Офицеры".

Министерство культуры Украины в августе 2015-го обнародовало черный список деятелей культуры из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года ведомство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших в список, — Олег Газманов, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.