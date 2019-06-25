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РИА Новости

На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном

Вчера, 11:05
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КИЕВ, 25 июн — РИА Новости. Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в Харькове выпускники Академии Национальной гвардии станцевали со своими близкими под песню российского певца Олега Газманова "Офицеры".
"По данному факту командующий Национальной гвардией Украины генерал-лейтенант Николай Балан инициировал проведение служебного расследования руководством Национальной академии НГУ", — говорится в сообщении.
Министерство культуры Украины в августе 2015-го обнародовало черный список деятелей культуры из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года ведомство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших в список, — Олег Газманов, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.
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