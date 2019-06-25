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РИА Новости

Жителей города Арысь в Казахстане, где взорвался арсенал, не пускают в дома

Вчера, 10:44
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© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
АЛМА-АТА, 25 июн – РИА Новости. Казахстанские военные удерживают некоторых жителей города Арысь (в Туркестанской области, на юге страны), пострадавшего из-за взрывов боеприпасов, от попыток вернуться домой, сообщил советник главы региона Сакен Калкаманов.
Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Возбуждено уголовное дело. На место ЧП вылетел президент страны. Два человека погибли, 165 обратились за медпомощью, из них 89 человек были госпитализированы, из них 15 в реанимации. Город был эвакуирован.
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"Министерство обороны установило оцепление вокруг города не только на автодорогах, но и на пешеходных дорогах, потому что некоторые жители пытаются пробраться к себе за документами и так далее, не понимая всей опасности ситуации", - сказал Калкаманов в эфире телеканала "Хабар 24".
Советник главы региона подчеркнул, что в Арыси не завершены работы по очистке города от неразорвавшихся снарядов, в связи с чем возвращение домой эвакуированного населения пока невозможно. "На одной из улиц саперы насчитали 10 неразорвавшихся снарядов. Поэтому мы в настоящее время проводим разъяснительную работу среди населения о том, что требуется набраться терпения и подождать, пока закончатся ликвидационные работы", - добавил Калкаманов.
Министр обороны республики Нурлан Ермекбаев на брифинге в Туркестанской области сообщил, что вооруженные силы работают для скорейшего восстановления нормальной жизнедеятельности города.
"Несмотря на то, что международный опыт, проверенный годами, говорит о том, что до окончательного устранения рисков не положено заходить на территорию арсеналов и хранилищ, сегодня вооруженные силы привлекают бронированную специальную технику и с сегодняшнего дня приступают к инженерной разведке местности и ее зачистке, чтобы в кратчайшие сроки восстановить нормальную жизнедеятельность", - сказал он.
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