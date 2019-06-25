В Венесуэлу прибыли российские военные для планового обслуживания техники

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские военные прибыли в Венесуэлу для планового техобслуживания поставленной ранее техники, речи об усилении присутствия РФ в Венесуэле не идет, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Идет плановая работа, она не несет элемента усиления нашего присутствия там. По большому счету, это даже не присутствие, а выполнение имеющихся контрактов сервисных. Техника требует обслуживания, автомобиль проходит сервис, без этого техника, тем более сложная, функционировать не будет. Все в рабочем режиме рутинно", - сказал он в Совете Федерации.

Как отметил Рябков, российский самолет прибыл в Венесуэлу для продолжения работ по обслуживанию ранее поставленной техники этой стране в рамках контрактов по ВТС.

Замглавы МИД РФ добавил, что контракты между Россией и Венесуэлой в сфере ВТС прозрачны со всех точек зрения, не несут никаких элементов дестабилизации региональной обстановки.