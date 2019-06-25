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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэлу прибыли российские военные для планового обслуживания техники

Вчера, 10:20
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские военные прибыли в Венесуэлу для планового техобслуживания поставленной ранее техники, речи об усилении присутствия РФ в Венесуэле не идет, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Идет плановая работа, она не несет элемента усиления нашего присутствия там. По большому счету, это даже не присутствие, а выполнение имеющихся контрактов сервисных. Техника требует обслуживания, автомобиль проходит сервис, без этого техника, тем более сложная, функционировать не будет. Все в рабочем режиме рутинно", - сказал он в Совете Федерации.
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Как отметил Рябков, российский самолет прибыл в Венесуэлу для продолжения работ по обслуживанию ранее поставленной техники этой стране в рамках контрактов по ВТС.
Замглавы МИД РФ добавил, что контракты между Россией и Венесуэлой в сфере ВТС прозрачны со всех точек зрения, не несут никаких элементов дестабилизации региональной обстановки.
"Попытки спекулятивно развивать эту тему - недобросовестны. Продолжается обычная плановая работа по обслуживанию российской техники и тех образцов вооружения, которые были в рамках действующих контрактов ранее переданы венесуэльской стороне", - отметил Рябков. Он также сказал, что ничего дополнительного в плане наращивания силового присутствия России в Венесуэле не происходит.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМИД РФСовет Федерации РФСергей РябковВенесуэлаРоссияВ мире
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