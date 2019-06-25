Минсельхоз предложил разрешить рекламу вина на дорогах южных регионов

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ предлагает разрешить рекламу российских защищенных вин в радиусе 200 километров от производственных площадок, говорится в сообщении Минсельхоза.

Министерство сообщает о разработке поправок в закон о рекламе. Соответствующие предложения были направлены в профильные федеральные органы исполнительной власти. В законопроекте предлагается разрешить наружную рекламу вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) на территориях, где осуществляется производство напитков.

"В соответствии с проектом, реклама вина с ЗГУ и ЗНМП может быть размещена в радиусе 200 километров от производственных площадок вдоль автомобильных дорог не чаще, чем через каждые 3 километра, на подъездных дорогах к аэропортам не ближе 5 километров от них, а также на подъездных дорогах к крупным торговым объектам и отелям вместимостью свыше 30 номеров не ближе 1 километра от данных объектов", - указывает Минсельхоз.

Кроме того, министерство предлагает разрешить использование названий и изображений винодельческой продукции, производственных, складских помещений и торговых объектов, задействованных в производстве и обороте такой продукции, а также наименований производителей.

"Законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия, способствующих увеличению объемов производства качественной винодельческой продукции, а также формирование культуры потребления вина на территории РФ и повышение информированности населения о нем", - отмечается в сообщении.