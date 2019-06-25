Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T10:19Z
https://ria.ru/20190625/1555881381.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153344/24/1533442450_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7cde8baba664575513cf5c8ee074d432.jpg
РИА Новости

Минсельхоз предложил разрешить рекламу вина на дорогах южных регионов

Вчера, 10:19
227
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкЦентр винного туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае
Центр винного туризма Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Центр винного туризма "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Минсельхоз РФ предлагает разрешить рекламу российских защищенных вин в радиусе 200 километров от производственных площадок, говорится в сообщении Минсельхоза.
Министерство сообщает о разработке поправок в закон о рекламе. Соответствующие предложения были направлены в профильные федеральные органы исполнительной власти. В законопроекте предлагается разрешить наружную рекламу вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) на территориях, где осуществляется производство напитков.
Сбор урожая винограда
24 июня, 10:02
Минсельхоз поддержал введение минимальной розничной цены на винные напитки
"В соответствии с проектом, реклама вина с ЗГУ и ЗНМП может быть размещена в радиусе 200 километров от производственных площадок вдоль автомобильных дорог не чаще, чем через каждые 3 километра, на подъездных дорогах к аэропортам не ближе 5 километров от них, а также на подъездных дорогах к крупным торговым объектам и отелям вместимостью свыше 30 номеров не ближе 1 километра от данных объектов", - указывает Минсельхоз.
Кроме того, министерство предлагает разрешить использование названий и изображений винодельческой продукции, производственных, складских помещений и торговых объектов, задействованных в производстве и обороте такой продукции, а также наименований производителей.
Леонид Рошаль
19 декабря 2018, 18:45
Рошаль: проекты о курилках и рекламе пива противоречат здравому смыслу
"Законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия, способствующих увеличению объемов производства качественной винодельческой продукции, а также формирование культуры потребления вина на территории РФ и повышение информированности населения о нем", - отмечается в сообщении.
Минсельхоз также указывает, что практика размещения информации о винодельческой продукции на наружных рекламных конструкциях распространена во многих странах мира. "Использование данного механизма является одним из действенных способов оказания дополнительной поддержки в продвижении отечественного вина", - сообщает министерство.
Красное вино
19 февраля, 13:08
Роскачество назвало лучшие отечественные вина
100018
Обсудить 1
Министерство сельского хозяйства РФМоскваРоссияЭкономика
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
МИД рассказал об ответе России на действия США в военно-биологической сфере
РИА
Новости
АЗС
В России цены на бензин в среднем растут на 10% в год, заявил эксперт
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Эксперт объяснил, зачем российской делегации возвращаться в ПАСЕ
Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи
Президент Ирана резко раскритиковал Белый дом после санкций США
Лента
новостей
Сбор урожая винограда
Минсельхоз поддержал введение минимальной розничной цены на винные напитки
Центр Гаваны
Куба рассчитывает на новые российские кредиты
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил, что операции Израиля в Сирии не опасны для российских сил
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Сотрудник таможенной государственной службы демонстрирует санкционные продукты, подлежащие уничтожению
Штрафы за транзит санкционных грузов без пломб заработают через полгода
Автозаправочная станция
Топливный союз прогнозирует шаткое равновесие на российском рынке топлива
Российский инвестиционный форум. День второй
Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве
Израиль прекратил поставки топлива в сектор Газа
Малый ракетный корабль проекта 21631 Великий Устюг на учениях корабельных ударных групп Каспийской флотилии ВМФ России
В Каспийской флотилии прошло учение по борьбе за живучесть в ночное время
Вид на Москву со смотровой площадки Лужники
В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности до четверга
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект поможет написать понятные учебники, заявили ученые
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали два года условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
01:20Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
01:12США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан
01:05Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner
01:02В Ростовской области локализовали возгорание в ангарах
00:59ПАСЕ обсудит полномочия российской делегации
00:57МИД Грузии сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ
00:50В мексиканском городе два человека погибли из-за обрушившейся бури
00:36В поле в Ростовской области загорелись два ангара
00:34После сильного землетрясения на Камчатке зафиксировали серию афтершоков
00:28В Екатеринбурге утвердят список площадок для опроса по строительству храма
Лента новостейМолния