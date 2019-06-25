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РИА Новости

Профильный комитет Совфеда по обороне поддержал закон о приостановке ДРСМД

Вчера, 10:06
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и рекомендовал Совфеду одобрить его на заседании в среду, 26 июня.
Ранее спикер палаты Валентина Матвиенко заявила журналистам, что сенаторы поддержат этот закон. Она напомнила, что Россия вынуждена приостановить действие договора в ответ на аналогичный шаг США.
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18 июня, 15:24
Политолог о ДРСМД: разрушенная конструкция необязательна к исполнениюГосдума приняла закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США. Это решение прокомментировал в эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.
Решение о поддержке закона ранее принял и международный комитет Совета Федерации.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре.
Россия могла бы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Вашингтон сделает аналогичный шаг, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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