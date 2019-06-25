Профильный комитет Совфеда по обороне поддержал закон о приостановке ДРСМД

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал во вторник закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и рекомендовал Совфеду одобрить его на заседании в среду, 26 июня.

Ранее спикер палаты Валентина Матвиенко заявила журналистам, что сенаторы поддержат этот закон. Она напомнила, что Россия вынуждена приостановить действие договора в ответ на аналогичный шаг США.

Решение о поддержке закона ранее принял и международный комитет Совета Федерации.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре.