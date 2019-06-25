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РИА Новости

Роскосмос опроверг данные о нештатной ситуации при посадке "Союза"

Вчера, 09:56
27909
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПосадка пилотируемого корабля "Союз МС-11". 25 июня 2019
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11. 25 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Посадка пилотируемого корабля "Союз МС-11". 25 июня 2019
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Посадка космического корабля "Союз МС-11" прошла штатно, сообщения о переходе на резервный коллектор не соответствуют действительности, заявили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
О нештатной ситуации при посадке рассказал комментатор трансляции, которая велась на сайте НАСА. По его словам, после выполнения маневра для схода космического корабля с орбиты отказал основной коллектор двигательной установки (комплект топливных баков с магистралями и клапанами), но автоматика успешно перешла на резервный коллектор и опасности для экипажа не было.
Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
Вчера, 06:09
Вернувшийся с МКС экипаж эвакуируют из аппарата корабля "Союз МС-11"
"По результатам анализа телеметрической информации при проведении посадки экипажа транспортного пилотируемого корабля все бортовые системы и агрегаты ТПК (в том числе комбинированная двигательная установка) отработали в штатном режиме, в строгом соответствии с программой полета. Замечаний нет", — сказали в пресс-службе.
Собеседник агентства уточнил, что резервный коллектор (контур пневмогидросистемы КДУ) подготовили к использованию при необходимости, но уже после полного выполнения задач посадки.
"Таким образом, сообщения, распространяемые в некоторых СМИ, о возникновении при посадке неких "нештатных ситуаций" являются недостоверными", — добавили в пресс-службе.
Возвращение экипажа "Союза МС-11" на Землю
© AFP 2019 / Alexander Nemenov/ Pool

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-11" успешно приземлился в Казахстане.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
1 из 10

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-11" успешно приземлился в Казахстане.

© AFP 2019 / Alexander Nemenov/ Pool
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

Спуск на парашюте аппарата с космонавтами занял четверть часа.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
2 из 10

Спуск на парашюте аппарата с космонавтами занял четверть часа.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

К месту предполагаемой посадки заранее вылетели вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-12 и Ан-26.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
3 из 10

К месту предполагаемой посадки заранее вылетели вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-12 и Ан-26.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Вертолеты привезли медицинскую бригаду и необходимое оборудование.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
4 из 10

Вертолеты привезли медицинскую бригаду и необходимое оборудование.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов

После приземления спасатели открыли люк спускаемого аппарата и по очереди вытащили космонавтов.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
5 из 10

После приземления спасатели открыли люк спускаемого аппарата и по очереди вытащили космонавтов.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Олегу Кононенко, Давиду Сен-Жаку и Энн Макклейн нужно было привыкнуть к земной гравитации, для этого их ненадолго усадили в кресла.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
6 из 10

Олегу Кононенко, Давиду Сен-Жаку и Энн Макклейн нужно было привыкнуть к земной гравитации, для этого их ненадолго усадили в кресла.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© AFP 2019 / Alexander Nemenov/ Pool

После этого космонавтов отнесли в медицинскую палатку, где им помогли снять скафандры.

Астронавт НАСА Энн МакКлейн (США) после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля (ТПК) Союз МС-11 с международным экипажем длительных экспедиций МКС-58/59 недалеко от города Жезказган в Казахстане
7 из 10

После этого космонавтов отнесли в медицинскую палатку, где им помогли снять скафандры.

© AFP 2019 / Alexander Nemenov/ Pool
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак после посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-11".

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
8 из 10

Астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак после посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-11".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Позже Кононенко отправят на аэродром Чкаловский, а Сен-Жак и Макклейн — в Хьюстон для послеполетной реабилитации.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
9 из 10

Позже Кононенко отправят на аэродром Чкаловский, а Сен-Жак и Макклейн — в Хьюстон для послеполетной реабилитации.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Alexander Nemenov/ Pool

Посадка пилотируемого корабля "Союз МС-11".

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
10 из 10

Посадка пилотируемого корабля "Союз МС-11".

© REUTERS / Alexander Nemenov/ Pool
1 из 10

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-11" успешно приземлился в Казахстане.

© AFP 2019 / Alexander Nemenov/ Pool
2 из 10

Спуск на парашюте аппарата с космонавтами занял четверть часа.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
3 из 10

К месту предполагаемой посадки заранее вылетели вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-12 и Ан-26.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Вертолеты привезли медицинскую бригаду и необходимое оборудование.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
5 из 10

После приземления спасатели открыли люк спускаемого аппарата и по очереди вытащили космонавтов.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
6 из 10

Олегу Кононенко, Давиду Сен-Жаку и Энн Макклейн нужно было привыкнуть к земной гравитации, для этого их ненадолго усадили в кресла.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
7 из 10

После этого космонавтов отнесли в медицинскую палатку, где им помогли снять скафандры.

© AFP 2019 / Alexander Nemenov/ Pool
8 из 10

Астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак после посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-11".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Позже Кононенко отправят на аэродром Чкаловский, а Сен-Жак и Макклейн — в Хьюстон для послеполетной реабилитации.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
10 из 10

Посадка пилотируемого корабля "Союз МС-11".

© REUTERS / Alexander Nemenov/ Pool
14275037
Обсудить 13
Космос - РИА НаукаРоскосмосРИА Наука
Популярные комментарии
у нас все ситуации штатные и аварийные в том числе, авария, это штатно.
25 июня, 12:16
ИИполит
10200013
Даже отказ основной системы и включение резервной - считается штатной ситуацией, т. к. она заранее запроектирована конструкторами :)))
25 июня, 10:16
....
450008
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