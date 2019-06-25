Роскосмос опроверг данные о нештатной ситуации при посадке "Союза"

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Посадка космического корабля "Союз МС-11" прошла штатно, сообщения о переходе на резервный коллектор не соответствуют действительности, заявили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".

О нештатной ситуации при посадке рассказал комментатор трансляции, которая велась на сайте НАСА. По его словам, после выполнения маневра для схода космического корабля с орбиты отказал основной коллектор двигательной установки (комплект топливных баков с магистралями и клапанами), но автоматика успешно перешла на резервный коллектор и опасности для экипажа не было.

"По результатам анализа телеметрической информации при проведении посадки экипажа транспортного пилотируемого корабля все бортовые системы и агрегаты ТПК (в том числе комбинированная двигательная установка) отработали в штатном режиме, в строгом соответствии с программой полета. Замечаний нет", — сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что резервный коллектор (контур пневмогидросистемы КДУ) подготовили к использованию при необходимости, но уже после полного выполнения задач посадки.