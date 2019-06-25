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РИА Новости

В городе на юге Казахстана прекратились взрывы после ЧП в воинской части

Вчера, 09:55
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НУР-СУЛТАН, 25 июн - РИА Новости. Взрывы в городе в Казахстане, где в воинской части произошло ЧП, не регистрируются, но угроза новых взрывов сохраняется, сообщил заместитель главы МВД республики Юрий Ильин.
Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Возбуждено уголовное дело. На место ЧП вылетел президент страны. Два человека погибли, 165 обратились за медпомощью, из них 89 человек были госпитализированы, из них 15 в реанимации. Город был эвакуирован.
"Взрывы на территории войсковой части в настоящее время не регистрируются", - сказал Ильин на брифинге.
Он отметил, что вместе с тем, "угроза повторных взрывов пока еще сохраняется". "Но того объема взрывов, который был у нас первоначально, я думаю, что у нас не будет", - сказал Ильин.
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