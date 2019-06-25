ООН создаст механизм расследований убийств журналистов и правозащитников

"Я предлагаю, чтобы этот инструмент мог выполнять две функции. Первая заключается в том, что он мог бы тем или иным способом поддерживать работу местных властей в проведении расследований. Такая функция помощи. Вторая роль, если первая не сработает, может заключаться в инициировании расследования, если оно не произошло или не привело к каким-либо результатам", - заявила Каламар в интервью РИА Новости.