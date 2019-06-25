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РИА Новости

ООН создаст механизм расследований убийств журналистов и правозащитников

Вчера, 09:45
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ЖЕНЕВА, 25 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар считает необходимым создание в ООН специального постоянно действующего механизма помощи и инициирования расследований громких убийств журналистов и правозащитников.
"Я предлагаю, чтобы этот инструмент мог выполнять две функции. Первая заключается в том, что он мог бы тем или иным способом поддерживать работу местных властей в проведении расследований. Такая функция помощи. Вторая роль, если первая не сработает, может заключаться в инициировании расследования, если оно не произошло или не привело к каким-либо результатам", - заявила Каламар в интервью РИА Новости.
По словам Каламар, основой для создания подобной структуры могут стать уже существующие Международный, непредвзятый и независимый механизм (IIIM) по расследованию в Сирии, а также Механизм Генерального секретаря по расследованию сообщений о возможном применении химического, биологического или токсинного оружия.
В тоже время спецдокладчик не считает, что данный механизм должен будет помогать в расследовании или инициировать международное следствие всех случаев убийств журналистов или правозащитников в мире.
"Мы должны найти возможности сделать мандат механизма реалистичным. Он не может инициировать расследования всех убийств правозащитников и журналистов. Мы должны настроить этот инструмент, чтобы он помогал и соответствовал реальности", - добавила Каламар.
Читайте полный текст интервью с Аньес Каламар >>
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