Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T09:37Z
https://ria.ru/20190625/1555880116.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Хакасии объяснили оговорку министра, перепутавшей Грибоедова с Радищевым

Вчера, 09:37
3842
КРАСНОЯРСК, 25 июн — РИА Новости. Оговорка министра образования Хакасии Ларисы Гимазутиной, которая приписала произведение Александра Грибоедова "Горе от ума" перу Александра Радищева, связана с усталостью, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования республики.
Чиновница участвовала в прямом эфире в программе телеканала "Абакан-24" 17 июня, где обсуждала итоги учебного года, ЕГЭ и ситуацию в отрасли образования. На вопрос, проходят ли дети произведения Радищева, она ответила: "Да, "Горе от ума" проходят". По ее словам, классика литературы сложно дается детям из-за устаревшей лексики.
"Лариса Николаевна Гимазутина была в прямом эфире в половине десятого вечера. Это нужно учесть. До этого она провела ряд встреч и буквально накануне эфира у нее состоялся разговор с корреспондентом об удачной постановке пьесы "Горе от ума" Александра Грибоедова школьным литературным кружком города Сорска. Возможная усталость, эмоции и волнение стали причиной досадной оговорки в эфире", - говорится в официальном сообщении.
Грибоедов закончил пьесу "Горе от ума" в 1824 году. Наиболее известное произведение Радищева, также входящее в школьную программу, - "Путешествие из Петербурга в Москву" (1790).
5202139
Обсудить 5
ХакасияОбщество
Рекомендуем
Премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман
Гройсман прокомментировал возвращение России в ПАСЕ
РИА
Новости
Министр образования Хакасии приписала Горе от ума Радищеву
Министр образования Хакасии назвала Радищева автором "Горе от ума"
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи возросло до девяти человек
Лента
новостей
Актер Андрей Харитонов
СМИ назвали причину смерти актера Андрея Харитонова
Президент США Дональд Трамп
СМИ: США могут выйти из договора с Японией о сотрудничестве и безопасности
Офис компании Mail.ru Group в Москве
Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей
Жители Казбеги у грузино-российской границы сорвали фестиваль музыки
Личные вещи учащегося во время единого государственного экзамена
Школьница набрала 400 баллов по ЕГЭ
Нино Бурджанадзе
Бурджанадзе назвала виновных в потере Грузией российских туристов
Акт вандализма на еврейском кладбище в таллинском районе Рахумяэ
На еврейском кладбище в Таллине совершен первый за сто лет акт вандализма
Народная артистка РСФСР Алла Покровская
Умерла народная артистка России Алла Покровская
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Уволенная после прямой линии Путина замгубернатора назвала себя жертвой
Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошло 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
Лента новостейМолния