В Хакасии объяснили оговорку министра, перепутавшей Грибоедова с Радищевым

КРАСНОЯРСК, 25 июн — РИА Новости. Оговорка министра образования Хакасии Ларисы Гимазутиной, которая приписала произведение Александра Грибоедова "Горе от ума" перу Александра Радищева, связана с усталостью, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования республики.
Чиновница участвовала в прямом эфире в программе телеканала "Абакан-24" 17 июня, где обсуждала итоги учебного года, ЕГЭ и ситуацию в отрасли образования. На вопрос, проходят ли дети произведения Радищева, она ответила: "Да, "Горе от ума" проходят". По ее словам, классика литературы сложно дается детям из-за устаревшей лексики.
"Лариса Николаевна Гимазутина была в прямом эфире в половине десятого вечера. Это нужно учесть. До этого она провела ряд встреч и буквально накануне эфира у нее состоялся разговор с корреспондентом об удачной постановке пьесы "Горе от ума" Александра Грибоедова школьным литературным кружком города Сорска. Возможная усталость, эмоции и волнение стали причиной досадной оговорки в эфире", - говорится в официальном сообщении.
Грибоедов закончил пьесу "Горе от ума" в 1824 году. Наиболее известное произведение Радищева, также входящее в школьную программу, - "Путешествие из Петербурга в Москву" (1790).