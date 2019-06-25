В Хакасии объяснили оговорку министра, перепутавшей Грибоедова с Радищевым

"Лариса Николаевна Гимазутина была в прямом эфире в половине десятого вечера. Это нужно учесть. До этого она провела ряд встреч и буквально накануне эфира у нее состоялся разговор с корреспондентом об удачной постановке пьесы "Горе от ума" Александра Грибоедова школьным литературным кружком города Сорска. Возможная усталость, эмоции и волнение стали причиной досадной оговорки в эфире", - говорится в официальном сообщении.