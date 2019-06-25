Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T10:51Z
https://ria.ru/20190625/1555879605.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155587/95/1555879587_77:0:1581:846_1036x0_80_0_0_8c17044b4ce2ebf689dbb1733a4899a1.jpg
РИА Новости

Министр образования Хакасии назвала Радищева автором "Горе от ума"

Вчера, 09:17
50638
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина допустила ошибку во время телеинтервью, приписав авторство пьесы Александра Грибоедова "Горе от ума" Александру Радищеву.
В эфире телеканала "Абакан 24" ведущий спросил у Гимазутиной, изучают ли сейчас в школах произведения Радищева.
"Да, "Горе от ума" проходят", — заявила министр образования республики.
Позднее в пресс-службе республиканского Министерства образования заявили, что оговорка связана с усталостью и волнением.
"Лариса Николаевна Гимазутина была в прямом эфире в половине десятого вечера. Это нужно учесть. До этого она провела ряд встреч", — говорится в официальном сообщении.
Грибоедов написал пьесу "Горе от ума" в 1822-1824 годах. Наиболее известным произведением Радищева считается "Путешествие из Петербурга в Москву", которое также изучается в школе.
32188153011760
Обсудить 60
Общество
Популярные комментарии
Угадаю её партию с одной попытки
25 июня, 10:23
Anatoly B.
83161001
Предлагаю повысить данному министру зарплату, а то великий знаток литературы, заслуженный министр образования - убежит от обиды за границу и не кому будет заниматься образованием в республике Хакассия
25 июня, 10:41
Владимир Андрианов
57240000
Рекомендуем
Жители Казбеги у грузино-российской границы сорвали фестиваль музыки
РИА
Новости
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
Лента
новостей
Логотип ПАО Сбербанк России
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи возросло до девяти человек
Уволенная после прямой линии Путина замгубернатора назвала себя жертвой
Логотип МТС
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Народная артистка РСФСР Алла Покровская
Умерла народная артистка России Алла Покровская
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
Премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман
Гройсман прокомментировал возвращение России в ПАСЕ
Бари Алибасов
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
В Башкирии женщина скончалась после удара молнии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошло 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
01:31США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
Лента новостейМолния