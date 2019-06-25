Министр образования Хакасии назвала Радищева автором "Горе от ума"

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина допустила ошибку во время телеинтервью, приписав авторство пьесы Александра Грибоедова "Горе от ума" Александру Радищеву.
В эфире телеканала "Абакан 24" ведущий спросил у Гимазутиной, изучают ли сейчас в школах произведения Радищева.
"Да, "Горе от ума" проходят", — заявила министр образования республики.
Позднее в пресс-службе республиканского Министерства образования заявили, что оговорка связана с усталостью и волнением.
"Лариса Николаевна Гимазутина была в прямом эфире в половине десятого вечера. Это нужно учесть. До этого она провела ряд встреч", — говорится в официальном сообщении.
Грибоедов написал пьесу "Горе от ума" в 1822-1824 годах. Наиболее известным произведением Радищева считается "Путешествие из Петербурга в Москву", которое также изучается в школе.