Министр образования Хакасии назвала Радищева автором "Горе от ума"

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина допустила ошибку во время телеинтервью, приписав авторство пьесы Александра Грибоедова "Горе от ума" Александру Радищеву.

эфире телеканала "Абакан 24" ведущий спросил у Гимазутиной, изучают ли сейчас в школах произведения Радищева.

"Да, "Горе от ума" проходят", — заявила министр образования республики.

Позднее в пресс-службе республиканского Министерства образования заявили, что оговорка связана с усталостью и волнением.

"Лариса Николаевна Гимазутина была в прямом эфире в половине десятого вечера. Это нужно учесть. До этого она провела ряд встреч", — говорится в официальном сообщении.